De volta, Caio Júnior aprimora fundamentos no Vitória

De volta à Toca do Leão depois de ter passado dois dias a resolver problemas pessoais no Rio de Janeiro, o técnico do Vitória, Caio Júnior, já trabalha os últimos detalhes antes da estreia do rubro-negro no Campeonato Baiano.

Na tarde desta terça-feira, 12, o treinador do Leão comandou um treino técnico com vista sobretudo em aprimorar a pontaria da sua equipe para o pontapé inicial no torneio estadual, que começa no próximo sábado, 16, contra o Botafogo-BA, no Barradão.

Depois de ter trabalhado com os jogadores do setor de ataque, Caio Júnior se voltou para os defensores e buscou corrigir o posicionamento deles em jogadas ensaiadas e em cruzamentos.

Para a partida diante do Mais Querido, o comandante rubro-negro não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, que sofreu uma lesão de grau 1 na coxa esquerda e acabou vetado pelo departamento médico.

O elenco rubro-negro volta ao batente na tarde desta quarta-feira, 13, quando Caio Júnior deverá começar a esboçar o time titular.

