De volta aos treinos, Juan atua em coletivo na Toca do Leão

O treinador Ney Franco colocou em campo na tarde desta quinta-feira, 13, o time que ele deve escalar para jogar no sábado, 15, às 16 horas, contra a Juazeirense, em Pituaçu.

E a grande novidade na atividade foi o retorno do lateral Juan, que não vinha participando dos últimos trabalhos por conta de dores musculares.

Com a entrada do veterano, Ney Franco apenas confirmou a escalação que ele já vinha esboçando nos primeiros treinos da semana: Wilson, Ayrton, Jonathan Ferrari , Matheus Salustiano e Juan; Cáceres, Marcelo, José Wellison e Felipe; Marquinhos e Dinei.

Renovação com Coruja

Em entrevista à rádio Metrópole, o presidente do Vitória, Carlos Falcão, informou que o clube vai renovar o contrato do volante Neto Coruja, que tem vínculo com o Leão até o fim deste mês. O novo contrato terá cláusulas que tratam sobre produtividade do jogador.

