De volta ao Vitória, Macini é apresentado na Toca do Leão

O técnico Vagner Macini foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 8, pelo presidente do Vitória, Raimundo Viana, e pelo vice Manoel Matos, na Toca do Leão. O novo treinador, que já passou pelo clube em 2008 e 2009, assinou até o final do ano. Após a apresentação, Mancini se encontrou com os jogadores no campo do CT para comandar a etapa final de um treino tático e físico.

Mancini inicia sua terceira passagem pelo clube. Ele é o técnico que mais vezes comandou o time rubro-negro no Brasileirão, onde obteve 58 jogos, sendo 25 vitórias, 9 empates e 20 derrotas (51% de aproveitamento).

Agora, de volta ao comando, o objetivo é reconduzir a equipe de volta à Série A, e manter o bom trabalho que vinha sendo feito pelo interino Wesley Carvalho, que deixou o time no G4 da tabela do campeonato.

Anunciado na última quinta, 4, Mancini desembarcou em Salvador e acompanhou o triunfo de 3 a 1 do Leão sobre o Atlético-GO.

