De volta ao time titular, Yago quer retomar confiança da torcida

O Vitória segue sem um treinador efetivo após a demissão de Vagner Mancini e terá o técnico interino João Burse no comando da equipe que enfrenta no Grêmio, no próximo fim de semana. De volta ao time titular do Leão no empate com o Cruzeiro, o volante Yago garante que tem deixado as negociações com o novo comandante para a diretoria do Rubro-Negro e quer focar apenas no trabalho em campo com os companheiros.

“Essa mudança que ocorreu nos últimos dias, tem que tratar da melhor forma possível. A gente sabe que não pode parar. Mancini nos ajudou bastante e agora é o João Burse que está nos ajudando. A gente tem que entender o que ele está passando em pouco tempo de treinamento, o que ele está conversando... A gente tem que entrar nos jogos para ganhar. A gente está preocupado com isso, fazer o melhor dentro de campo independente de quem esteja fora treinando. A gente está com a cabeça boa, tranquila”, disse o meia em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira, 7.

Diante das últimas atuações pouco convincentes, o torcedor do Leão tem perdido a confiança na equipe e o meia Yago sabe como retomá-la. “Torcedor do Vitória não gosta de palavra bonita. Não adianta chegar aqui, falar um monte de coisa bonita e não demonstrar dentro de campo. O torcedor só vai começar a acreditar e confiar de novo quando a gente demonstrar dentro das quatro linhas. Quando a gente voltar a ser forte fora de casa, fizer o resultado dento de casa. Isso sim vai chamar a torcida”, finalizou o jogador.

Vitória e Grêmio duelam no domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, o Leão é o atual 14º colocado, enquanto que a equipe gaúcha está na 4ª posição com 30 pontos.

adblock ativo