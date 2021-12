De volta ao time, Euller adverte sobre risco de zebra

Não engasgar. Este é o lema do lateral esquerdo Euller para o jogo contra o vice-lanterna Boa, na sexta-feira, 9, às 16h30, no Barradão, pela 30ª rodada da Série B. Titular devido à suspensão de Diogo Mateus, o prata da casa adverte que um time considerado frágil pode complicar a vida do Leão. A maior dificuldade é justamente furar o bloqueio defensivo de quem se satisfaz com um empate fora de casa.

"Eles sabem que vão enfrentar uma equipe forte, que é do Vitória. A gente vem mostrando isso no campeonato. Com certeza, estarão com duas linhas de quatro para fechar e tentar arrancar um empate, uma coisa que a gente não pode deixar acontecer no Barradão", analisa Euller.

O rubro-negro já se engasgou com adversários ameaçados de rebaixamento nesta Segundona. Contra o próprio Boa, obteve um empate sem gols em Minas Gerais, assim como diante do antepenúltimo colocado ABC no Rio Grande do Norte. Com o lanterna Mogi Mirim, ficou no 1 a 1, no interior paulista. Dos quatro atuais ocupantes da zona de descenso, só o Ceará não teve chance com o Vitória. Tomou 2 a 1, em Fortaleza.

"Eles (do Boa) não estão bem e temos que ficar ligados, pois qualquer bobeada pode prejudicar nossos planos. Cada jogo é uma história. O segredo é fazer aquilo que a gente vem treinando para ter um bom resultado, sem surpresas", opinou Euller. O clube mineiro perdeu seus últimos nove jogos.

Apesar do treino fechado desta quinta, 8, o técnico Vagner Mancini diz não esconder a escalação. O time não deve sofrer alterações em relação ao que foi mostrado ao longo desta semana. A novidade foi o retorno de Pedro Ken, que havia sido poupado na quarta, 7, devido a dores musculares.

Da equipe que venceu o Bahia por 3 a 1 no sábado, na Fonte Nova, há duas alterações. Suspensos, o zagueiro Ramon e o lateral direito Diogo Mateus dão lugar respectivamente a Guilherme Mattis, que volta de suspensão, e Euller.

Nos últimos dois dias, foram vendidos somente 1.437 ingressos para a partida.

