De volta ao time, Arouca cobra melhor desempenho do Vitória

O volante Arouca será uma das novidades do técnico Paulo César Carpegiani no time titular do Vitória para o confronto com o Flamengo, nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Maracanã. Após ficar fora de duas partidas do Leão no Campeonato Brasileiro, o jogador está confirmado entre os titulares que vão atuar contra a equipe carioca e quer melhorar o desempenho do time para conquistar um bom resultado no Rio de Janeiro.

“Sabemos da dificuldade que iremos encontrar jogando no Rio. O Maracanã, com certeza, vai estar lotado. Mas nossa preocupação maior é com nosso desempenho. Precisamos melhorar muito, todos nós sabemos disso, ninguém queria passar por essa situação. Vamos encarar esse jogo como uma decisão. Não só esse como todos os jogos daqui para frente”, disse o experiente atleta em entrevista coletiva na Toca, nesta quarta, 22.

Questionado sobre o atual momento do Vitória no Brasileirão, onde está dentro da zona de rebaixamento e acumula goleadas, Arouca projeta dias melhores no Barradão. “Sabemos que precisamos melhorar muito, evoluir bastante. Isso que temos procurado fazer: falar menos e trabalhar mais. O professor Paulo tem nos orientado bastante, passado a forma que gosta que a equipe jogue. Nós jogadores temos que assimilar porque é um treinador vencedor”, completou o jogador.

Com 19 pontos, o Vitória ocupa a 17ª colocação do Brasileirão. Já o Flamengo tem 37 pontos, na 3ª posição da competição nacional.

