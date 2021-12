De volta ao Brasileirão, capitão do Vitória projeta campeonato equilibrado

Depois de 36 dias sem entrar em campo e 45 dias longe do seu estádio, o Vitória volta a jogar pelo Brasileirão nesta quarta-feira, 18. O Leão encara o Paraná, às 21h, no Barradão.

Contudo, o capitão do time, Willian Farias, não poderá ajudar a equipe. O volante está se recuperando de uma lesão. "Preciso treinar, ganhar um lastro maior de treinamentos para melhorar ainda mais. Venho treinando com o grupo só há uma semana", afirmou.

Para o jogo válido pela 13ª rodada do campeonato, o "Capita", como é chamado pela torcida, espera um triunfo: "Espero que a gente possa fazer um grande jogo e somar pontos, que é o mais importante".

Durante a parada para o Mundial da Rússia, foram 13 dias de recesso e 23 dias de treino, visando a volta à Série A. Neste tempo, o time rubro-negro trouxe oito reforços para suprir as necessidades depois da saída de seis jogadores. "Eles são muito qualificados, espero que se adaptem o mais rápido possível. Tenho certeza que vão nos ajudar muito", afirmou Willian, sobre os novos companheiros.

Depois do compromisso desta quarta, o Vitória volta a campo no domingo, 22, contra o seu maior rival, o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h. Willian acredita que estará 100% fisicamente para o clássico. Quando questionado sobre a volta a campo, afirmou que está "ansioso sim".

Nos dois últimos anos, o Vitória terminou o Brasileirão brigando para não ser rebaixado. Em 2016, ficou dois pontos à frente do primeiro time da zona, o Internacional. Já em 2017, terminou com 43 pontos, a mesma pontuação do Coritiba e do Avaí (17º e 18º), superando-os pelo saldo de gols.

"Esperamos fazer um campeonato equilibrado, sem sustos como foi nos últimos dois anos", afirmou Willian, que está no clube desde 2016.

