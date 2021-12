Pouco mais de 7 mil pessoas foram ao Barradão testemunhar mais um vexame rubro-negro neste sábado, 18. O Vitória havia conquistado um triunfo no primeiro jogo na Toca da nova gestão de Paulo Carneiro e havia até indícios de otimismo. Mas eles foram frustrados com o passar dos minutos e culminaram numa estrondosa vaia após o triunfo por 3 a 1 do São Bento, então vice-lanterna da Série B do Brasileiro.

De virada, Vitória perde para o São Bento em casa e decepciona torcida

A terceira derrota em quatro jogos na competição fez o Leão descer às 15ª colocação, à beira da zona de rebaixamento. O desastre deste sábado teve direito a briga entre jogadores, atletas perseguidos pela torcida e, no fim, tentativa fracassada de reunião no centro do campo para mostrar pretensa união do elenco.

Resta, agora, reunir os cacos para voltar a campo no próximo domingo, 26, para enfrentar um adversário bem mais complicado: o quinto colocado Atlético-GO, em Goiânia.

Espetáculo mambembe

O show de horrores que foi a partida já começou no melhor estilo espetáculo mambembe, com atraso de cinco minutos para a bola rolar por atraso da ambulância. Só que o início do Vitória – que vinha com duas novidades da base, o goleiro Lucas e o lateral Farinha, além do estreante Marciel – não foi ruim. O time foi para cima e teve sua primeira chance já aos quatro minutos. Neto Baiano roubou bola na área e Felipe Garcia chutou em cima do goleiro. No rebote, Neto também parou em Paulo Vitor.

Entretanto, esta foi a única chance real do Leão na primeira metade da etapa inicial. A equipe seguia dominando, mas, sem criatividade, praticamente só apelava às bolas levantadas. Terminou o jogo com 30 cruzamentos – 24 deles errados – contra 20 do adversário, que teve boas chances de abrir o placar. Minho e Régis – num lance em que o vaiado lateral Capa perdeu a bola ao tentar drible irresponsável – as desperdiçaram.

Até o gol rubro-negro saiu de um lance caótico. Em contra-ataque, Ruan Levine cavou pênalti ao se jogar antes do contato com o goleiro. Nickson foi para a cobrança sob protestos de Neto Baiano e Paulo Vitor defendeu. Na sequência, porém, aos 36 minutos, o mesmo Nickson se redimiu ao cobrar escanteio para Felipe Garcia marcar de cabeça. Os colegas foram abraçar o garoto da base após o erro na penalidade, menos Neto, ainda bravo por não ter cobrado.

Foto: Divulgação/ATarde

Polêmica à parte, o fato de ter ido para o intervalo à frente no placar era para ser comemorado. Mas a felicidade não duraria muito. Com um início de segundo tempo bem mais proativo, o São Bento levou perigo com Zé Roberto, Fernandes e Minho antes de igualar o marcador com Elton, aos nove minutos. Ele cabeceou no ângulo após boa jogada de Régis, à la Garrincha (!) pela direita.

Era o princípio de mais um filme de terror na Toca do Leão. A equipe até chegou perto do segundo aos 15 minutos, quando Everton Sena completou de cabeça uma cobrança de escanteio de Nickson e tirou tinta da trave. Porém, o desespero do Vitória abriu espaços demais para o time do interior paulista.

Assim, aos 33 minutos, o volante Fábio Bahia puxou contra-ataque e acionou Régis, que chutou cruzado. Lucas deu rebote e o mesmo Fábio Bahia aproveitou para testar para o fundo da rede.

A tragédia estava construída, mas ainda não era o bastante para os corações rubro-negros, que ainda veriam um lance melancólico dar números finais ao confronto.

Já no quinto minuto de acréscimo, Zé Roberto recebeu no campo de ataque, com apenas um jogador de linha do Vitória à sua frente. Ele carregou, esperou a passagem de Régis e passou para o colega, que driblou o goleiro, deixou Ramon no chão e tocou para marcar o terceiro. Humilhação que parece não ter fim.

