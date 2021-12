Se existe um roteiro perfeito para estreia como jogador profissional, ele deve ser bem parecido com o que Ruan Levine viveu neste sábado, 4, no Barradão. Em seu debute pelo time principal do Rubro-Negro, o jogador de 20 anos viu o time sair atrás do placar, mas marcou duas vezes a garantiu o primeiro triunfo do Leão na Série B.

>>Veja a tabela de classificação e jogos da Série B

Rafael Teles | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE De virada, Vitória bate Vila Nova e volta a vencer depois de três meses de jejum

O gol que encerrou o jejum de 13 jogos sem vencer foi marcado apenas aos 44 minutos do segundo tempo, contra o Vila Nova, pela segunda rodada da competição nacional. O resultado levou o Rubro-Negro para a nova posição, com três pontos. O time só volta a campo no dia 13 de maio, uma segunda-feira, contra o Guarani. A partida válida pela terceira rodada da Série B acontece no Brinco de Ouro, em Campinas.

Primeiro tempo

Quando a bola rolou no Barradão neste sábado, 4, o primeiro protagonista foi o torcedor rubro-negro. Os pouco mais de 8 mil presente ao estádio jogaram junto com o time, o que foi bom para quem estava em campo. Apenas Jeferson, lateral ex-vitória que agora defende o Vila Nova, não gostou muito. O jogador foi constantemente vaiado pelos rubro-negros que estavam na arquibancada do Barradão.

Apesar de que, com a bola nos pés, Jeferson lidou bem com a situação. Aos 21 minutos da etapa inicial ele foi acionado próximo a linha de fundo, e cruzou na medida para Neto Moura, que só teve o trabalho de escorar para as redes.

Antes do torcedor pensar em se desanimar, veio o empate que manteve a arquibancada ao lado do time. O estreante Ruan

Levine foi acionado pelo lado direito do ataque, deixou o marcador na saudade - e no chão -, invadiu a área e finalizou. A bola ainda desviou em um zagueiro antes de entrar, mas o fato não tirou a beleza do gol. Na comemoração, choro e emoção do jovem, que naquele momento ainda não sabia que faria o gol do triunfo.

E o primeiro tempo seguiu com oportunidades para os dois lados. Aos 31, Philipe Maia chutou para fora após ficar com a sobra em uma cobrança de escanteio do Vila Nova. Pouco depois Neto Baiano teve boa oportunidade, mas viu Rafael Santos defender sua cabeçada com estilo para manter a igualdade no placar até o fim da primeira etapa.

A virada

A emoção do primeiro tempo demorou de aparecer na segunda etapa. As duas equipes esbarravam nas próprias limitações técnicas na hora tentar alguma jogada ofensiva. Assim, a bola ficava trocando de lado, mas sempre no setor de meio-campo.

Só aos onze minutos uma chance real de gol aconteceu no Barradão. Facundo Boné ficou com a sobre de um cruzamento e soltou a bomba de dentro da área. A bola passou muito perto do gol defendido pro Caíque.

O Vitória não conseguia chegar ao segundo gol, mas pelo menos não sofria sustos. Até que aos 38 minutos Jeferson quase aprontou outra vez. O lateral recebeu lançamento que parecia forte demais, mas conseguiu chegar na bola antes de Caíque e encobriu o goleiro. Para alívio dos rubro-negros, a bola tomou a direção da linha de fundo.

Aos 44 minutos, quando parecia que o Rubro-Negro chegaria ao 14º jogo sem triunfos, a estrela de Ruan Levine brilhou outra vez no Barradão. Felipe Garcia roubou a bola de Patrick William dentro da área e rolou para o jovem atacante finalizar. A bola ainda foi desviada pelo goleiro, mas não teve jeito, morreu no fundo das redes para a alegria do torcedor que tomou chuva até os minutos finais no Barradão.

adblock ativo