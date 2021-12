A dupla Ba-Vi disputou o sexto clássico do ano neste domingo, 21, na Fonte Nova. Em um jogo intenso, o Leão, que era o mandante do jogo, acabou com a invencibilidade do Bahia, que estava sem perder há oito clássicos, vencendo o duelo por 2 a 1.

O resultado fez o time rubro-negro saltar da última colocação para a 14ª na tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Bahia perdeu duas posições caindo para para 18º. Nos próximos compromissos da dupla, o Vitória terá pela frente o Palmeiras, quinta-feira, 25, às 19h30, no Pacaembu. E o Tricolor volta à Fonte Nova para encarar o Sport, quarta, 24, às 21h.

De virada, Vitória bate o Bahia e sai do rebaixamento

O jogo

Como era de se esperar, o Ba-Vi começou bastante movimentado. Logo aos cinco minutos de partida, Kieza abriu o placar após receber cruzamento na área de Pará. O atacante se antecipou à zaga rubro-negra e cabeceou com categoria para o fundo das redes.

Não demorou para o Leão reagir. Dois minutos depois, o zagueiro Kadu aproveitou o cruzamento de Richarlyson na área e também marcou de cabeça, deixando tudo igual na Fonte Nova. O gol deu moral ao Vitória que trabalhava mais a bola e se avançava perigosamente através de jogadas aéreas. Do outro lado, o Bahia buscava encaixar contragolpes e até o primeiro tempo era mais objetivo no ataque.

Na segunda etapa, o Vitória voltou mais arrumado mostrando organização tática. Aos 7 minutos, Luiz Gustavo teve liberdade e arriscou uma bomba de fora da área marcando um golaço.

A virada fez o Bahia adotar uma postura mais agressiva para tentar o empate, enquanto o Vitória passou a jogar com mais cautela. Ainda sim, a equipe rubro-negra continuava criando as chances mais claras até o fim da partida.

