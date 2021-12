O Vitória voltou a decepcionar dentro de casa, na noite de sábado, 26, ao perder, de virada, por 2 a 1, para o Londrina, no Barradão, e viu sua vida ficar ainda mais complicada nesse início de Série B do Campeonato Brasileiro.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Rafael Tiago Nunes De virada, Leão é derrotado pelo Londrina e vê o Z-4 mais perto

Após um início imponente e abrir o placar com Dinei, o Leão se apagou na segunda etapa e viu o Tubarão virar o jogo e passar o Rubro-Negro na tábua de classificação.

Com o resultado diante do Londrina, o Leão segue com seis pontos e agora ocupa a 15ª colocação. Enquanto o Tubarão chegou aos sete pontos, saiu da zona de rebaixamento e assumiu a 14ª posição na Série B.

Na próxima rodada, o time baiano visita o Botafogo, quarta-feira, às 20h30. Já o time paranaense recebe o Avaí em casa, às 19h, no mesmo dia.

Pressão e gol

O Vitória foi soberano na primeira etapa, dominou as ações, criou as melhores chances e foi premiado no último lance da etapa inicial. O Londrina pouco ameaçou e teve muitas dificuldades para encaixar o contra-ataques.

As melhores chances do Leão surgiram em chutes de fora da área. O primeiro deles aconteceu logo aos 5 minutos, com Raul Prata. O lateral recebeu passe no meio e arriscou antes da chegada da marcação. O goleiro César teve de se esticar todo para espalmar.

Mas dois minutos depois quase o Rubro-Negro entrega o ouro. Lucas Arcanjo recebeu a bola recuada e quase se atrapalhou com a pressão de Matheus Bianqui, que apertou a saída de bola.

O Vitória reagiu logo depois. Raul Prata partiu pela direita e cruzou para David, que testou para fora.

Com dificuldade para infiltrar na defesa adversária, o time baiano voltou a arriscar de longe. Gabriel Bispo assustou o goleiro César.

O Tubarão começou a crescer na partida nos minutos ginais e quase Tiago Orobó balança as redes, mas quem abriu o placar foi o Vitória.

Aos 44 minutos, Pablo Siles fez longo cruzamento e Dinei subiu sozinho, na área, para estufar as redes do Barradão.

Esse foi o primeiro gol do experiente atacante Dinei nesse retorno ao Vitória.

Virada

Na volta do intervalo, o Vitória tentou ampliar o placar logo no primeiro lance. Raul Prata cruzou, Dinei mergulhou e testou para fora. Mas o Londrina respondeu imediatamente e foi com bola na rede.

Aos sete minutos, Luiz Henrique entrou na área pela esquerda e tocou para o meio. Adenílson recebeu de frente para o gol e mandou para o fundo das redes. Tudo igual em Salvador.

O Tubarão se empolgou e quase virou no lance seguinte como o mesmo Adenílson. Ele recebeu na entrada da área e já chegou batendo. A tirou o fino da trave.

O gol atordoou o Leão. E, aos 18 minutos, o Tubarão virou o jogo. Adenílson cobrou falta pela esquerda. Tárik fechou no meio e, de carrinho, colocou o time paranaense na frente do placar. Tárik parecia estar impedido, mas a Segundona não tem VAR.

adblock ativo