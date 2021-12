De uma só vez, Vitória apresenta quatro reforços

A sala de impresa do Vitória estava cheia na tarde desta quarta-feira, 16: de uma só vez, o clube apresentou o lateral-direito Marcos, o volante Caceres, o meia Renato Cajá e o atacante Maxi Biancucchi, quatro dos nove primeiros reforços do Leão para 2013.

Antes de colocar os jogadores à disposição da imprensa, empolgado, o Diretor de Futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, enalteceu os valores dos novos reforços do time baiano.

"É com muita felicidade que venho apresentar esses jogadores. O Caceres tem muita experiência na Libertadores. O Renato Cajá dispensa qualquer comentário. O Marcos é um ótimo lateral. E o Maxi foi uma briga para tirá-lo do Olímpia, onde ele é ídolo", valorizou Queiroz.

Apontado pela torcida rubro-negra e pela imprensa como uma das contratações mais importantes, o meia Renato Cajá elogiou o elenco do Vitória e revelou ter chegado ao clube para assumir a camisa dez.

"Pretendo ser o camisa dez e ser importante no clube. Espero jogar e ter a minha oportunidade no Vitória para conquistarmos títulos. Com esse time que tem, o treinador que tem, vai conseguir fazer um belo campeonato", comentou Cajá.

Assim como Cajá, que não escondeu o seu desejo pela titularidade, o lateral-direito Marcos adiantou também que não pretende ficar no banco de reservas rubro-negro.

"Quero fazer aqui o que sei fazer de melhor: jogar bem e conquistar títulos. A briga vai ser boa. Não só pelo Nino, mas com Léo também. Sei da responsabilidade que tenho e cheguei para brigar, pois não quero ficar no banco", disse o lateral.

Ainda em busca de adaptação com o novo idioma, o volante paraguaio Caceres encontrou mais dificuldades para se expressar e resumiu brevemente como costuma atuar dentro de campo.

"Sou um volante ofensivo. Se for o caso também busco fazer gols. Atuo muito pela direita e pelo meio", adiantou o meio campista paraguaio.

Já o atacante Maxi Biancucchi minimizou o fato de ser primo do também argentino Lionel Messi e garantiu que o seu objetivo no rubro-negro é conquistar títulos pelo clube.

"Hoje o mais importante aqui é a minha volta ao Brasil. Agradeço à diretoria e ao treinador, que confiaram em mim. O meu objetivo aqui é conseguir títulos. Espero que dê tudo certo. Ser primo do Messi para mim não conta. Só para a imprensa", avisou Maxi.

