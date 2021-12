De saída, Gabriel lembra alegria e tristezas no Vitória

O zagueiro Gabriel Paulista deve ser apresentado ainda nesta segunda-feira como novo reforço do Vasco. O clube carioca ficou de depositar nesta segunda-feira os R$ 4 milhões pelos 70% do passe do atleta de 22 anos.



"Pelo que sei, devo viajar na segunda ou terça. Saio de um time grande para outro. Vou defender o Vasco e pretendo ser campeão lá", afirmou o zagueiro ao A TARDE, em entrevista concedida no sábado, 16.

Gabriel tinha 18 anos quando fez o primeiro jogo com a camisa profissional do Vitória. O jovem zagueiro chamou atenção pelo bom futebol mostrado no empate sem gols com o Atlético Mineiro, em jogo do Brasileirão de 2009. Quatro temporadas depois, a despedida. O triunfo por 3 a 1 sobre o Botafogo no Barradão, que marcou no sábado a estreia do time pelo Estadual, foi o último de Gabriel pelo Leão.

Segundo o próprio Gabriel, foram quatro temporadas marcantes em sua vida. Ele esteve presente nas últimas alegrias e tristezas do Leão. O jogador foi um dos destaques no último Baiano conquistado pelo Leão, em 2010.



A sua tristeza pelo rebaixamento da equipe no Brasileirão do mesmo ano também foi marcante. O choro descontrolado em campo, logo após a queda, foi um símbolo da comoção da torcida rubro-negra.

Porém, para Gabriel só ficaram as lembranças boas. "Não tenho o que pensar de negativo aqui. Atuei com esta camisa com todo meu coração e me despeço com a mesma emoção e vontade de chorar... Não dá para falar do Vitória sem chorar", emocionou-se Gabriel, sem controlar as lágrimas, ao falar ao A TARDE após o jogo de sábado.



Nascido em São Paulo, o zagueiro fez parte da última grande safra de defensores do Leão, ao lado de nomes como Anderson Martins, Wallace e Victor Ramos, único no time hoje. "Sobrou Victor, né? Isso mostra o quanto tivemos uma base forte. Agradeço ao nosso coordenador da base, João Paulo, passando por Ricardo Silva, Carpegiani e Caio", disse Gabriel.

207 jogos - Curiosamente, o atleta chegou ao clube em outra posição. "Na verdade, comecei a carreira como atacante. Porém, fui recuando e cheguei ao Vitória como meia. Recuei mais até a zaga. Ser goleiro seria demais!", brincou Gabriel, que fez cinco gols pelo Vitória, em 207 partidas, a maioria pelo Brasileiro.

Entre os jogos, dois ele prefere esquecer. "Tire a partida que fomos rebaixado em 2010, contra o Atlético de Goiás, além do jogo contra o Bragantino, no ano passado pela Série B. São para esquecer", lamentou.

Esquecer o jogo contra o Atlético Goianiense é até compreensível, já que se tratou de um rebaixamento. Mas há uma explicação também para sepultar o duelo contra o Bragantino.

"Naquele jogo eu estava perdido psicologicamente. Foi naquele episódio que apanhei da torcida no aeroporto. Entrei em campo sem noção, cometi pênalti no início e ainda fui expulso. Meu pior jogo".

Em sua última partida, Gabriel saiu-se bem. Cometeu um pênalti, mas evitou outras investidas do Botafogo e salvou uma bola em cima da linha. No final, abraço coletivo dos companheiros e agradecimento vindo da arquibancada: "Vou chorar novamente. Saí como comecei. De cabeça erguida e apaixonado pela torcida".

Três perguntas para Gabriel Paulista

Você assina por cinco anos com o Vasco. Conhece bem o elenco vascaíno?

Acompanhei alguns jogos e sei que é um elenco de qualidade. Não venceu a Taça Guanabara, mas tem atletas de alto nível, como Pedro Ken, colega de Vitória ano passado.

Qual será seu cartão de visita no Vasco para ganhar espaço?

Minha raça e vontade. Sei que posso mostrar serviço e brigar por vaga. Eles já conhecem o potencial dos zagueiros revelados no Vitória, pois já contrataram Victor Ramos e Anderson Martins.

Qual a última mensagem ao torcedor do Vitória?

Obrigado por tudo! Espero ter honrado esta camisa que vesti e creio no sucesso do Vitória este ano.

A trajetória de Gabriel Paulista no Vitória

19/07/2009 Faz seu primeiro jogo vestindo a camisa do Leão, contra o Atlético-MG, pela Série A

02/05/2010 Conquista o seu primeiro e único título: o Baianão de 2010

04/08/2010 Participa da final da Copa do Brasil. O Leão venceu o Santos por 2 a 1, mas não é campeão

05/12/2010 Amarga o rebaixamento para a Série B, ao empatar sem gols com o Atlético-GO

04/03/2012 Faz seu primeiro gol na carreira, diante do Atlético de Alagoinhas, no triunfo por 4 a 0 do Leão

18/03/2012 Marca um gol no Ba-Vi, no triunfo por 3 a 2 do Leão, no Barradão

24/11/2012 Enfim, após choros de decepção, Gabriel consegue o tão sonhado acesso à Série A

