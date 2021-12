De olho no returno, Vitória se reapresenta e já pensa no Botafogo-SP

Após o empate diante do Coritiba, o elenco do Vitória se reapresentou nesta quarta-feira, 28, ainda na capital paranaense, visando o confronto diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no Barradão. O Leão abre o returno da Série B, válido pela 20ª rodada, nesta sexta-feira, 30.

As atividades foram realizadas no CT da Vila Capanema, estádio do Paraná Clube. Os atletas que iniciaram o último confronto foram poupados. Com os reservas, Carlos Amadeu promoveu um treino de finalização, posse de bola e um trabalho técnico em espaço reduzido.

Em Salvador, Flávio Tanajura comandou a atividades com o grupo que não foi relacionado. A delegação do Rubro-Negro embarcou nesta tarde rumo à capital baiana.

Corte profundo no joelho

Substituído no fim do primeiro tempo contra o Coxa, o goleiro Martin Rodríguez ainda é dúvida para o próximo jogo. Segundo o médico do clube, Marcelo Côrtes, o arqueiro sofreu um corte profundo de quase seis centímetros no joelho esquerdo e precisou levar com sete pontos.

