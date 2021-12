De olho no Grêmio, Vitória finaliza preparação em Salvador

O Vitória encerrou, na manhã desta sexta-feira, 10, a preparação em Salvador antes do jogo diante do Grêmio, neste domingo, 12, às 19h, na Arena Grêmio. O elenco Rubro-Negro desembarca em Porto Alegre nesta sexta e treina no sábado, 11, pela manhã, em solo gaúcho.

As atividades do dia começaram com um aquecimento, sob o comando do preparador físico e, em seguida, os atletas trabalharam confrontos individuais.

Depois, o técnico interino João Burse promoveu um trabalho coletivo, focando nas jogadas ofensivas. O treino foi finalizado com fundamentos e chutes a gol.

A provável equipe que vai à campo diante do Grêmio é a seguinte: Ronaldo; Jeferson, Ruan Renato, Aderllan e Bryan; Ramon, Fillipe Soutto, Meli e Yago; Neitlon e Walter Bou.

Os meias Rhayer e Guilherme iniciaram a fase de transição nos trabalhos desta sexta, assim como Juninho. Já Willian Farias fez um trabalho físico na academia e também está fora do embate. Para o duelo no Rio Grande do Sul, apenas o volante Arouca está fora por suspensão, pois recebeu o terceiro cartão amarelo.

