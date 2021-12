De olho no clássico, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Noite de quarta-feira, jogo em Juazeiro. Tarde de quinta, trabalho no Barradão. Sem tempo a perder, a delegação rubro-negra desembarcou em Salvador por volta das 14h e seguiu direto para a Toca do Leão para almoçar e já pegar no batente.

Com a ausência do técnico Ney Franco, que embarcou para São Paulo após o duelo com o Juazeirense, os atletas que viajaram para o confronto fizeram somente um treino regenerativo na academia do clube. Já os titulares, que não foram relacionados, fizeram somente uma atividade leve no gramado.

As baixas nas atividades desta quinta ficaram por conta de Neto Coruja, Adailton e William Henrique. Os dois primeiros sentiram dores na coxa e vão desfalcar a equipe no duelo de domingo, 23, contra o Bahia. Já o Pica-Pau, amanheceu com um inchaço no braço esquerdo e será avaliado para saber se estará disponível para o clássico.

Ney Franco vai comandar as atividades desta sexta, 21. O comandante rubro-negro deve organizar um coletivo, já montando a equipe para o primeiro Ba-Vi do ano, e divulgar os relacionados para o embate.

O Vitória é o primeiro colocado no Grupo 2, com nove pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Bahia é o segundo colocado do Grupo 3, com quatro pontos nos três jogos disputados. A partida está marcada para domingo, às 16h, no estádio de Pituaçu.

adblock ativo