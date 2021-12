De olho na liderança, Vitória recebe América-MG no Barradão

Que o Vitória é um dos favoritos ao acesso à Série A, poucos duvidam. Porém é preciso fazer valer isso dentro de campo, principalmente diante dos concorrentes diretos a uma das quatro vagas.

Do pelotão que iniciou esta 16ª rodada com chances de entrar ou permanecer no G-4, o Leão só venceu o Bahia, por 4 a 1, no Barradão. Neste sábado, 31, às 16h30, em casa, o Rubro-Negro recebe outra sombra: o América-MG. É o último concorrente direto que enfrenta até o final do primeiro turno. Melhorar esse retrospecto é questão de honra para o técnico Vagner Mancini.

"Vencer o concorrente é o que te dá chance de se afastar. Se você só ganha dos times que estão lá embaixo, o bolo vai seguindo... Hoje, temos sete ou oito equipes neste bolo", avaliou o treinador.

A exceção nos tropeços foi o triunfo no Ba-Vi. O Leão perdeu para Botafogo, Náutico e Paysandu fora de casa, além do Sampaio Corrêa no Barradão. Superar o América diminuiria o desempenho negativo contra os candidatos ao acesso e, em caso de empate ou derrota do Botafogo, vale a liderança, meta principal para Mancini.

Mas ele sabe da dificuldade de ser um líder de campeonato. "Aumenta a pressão, pois você passa a ser mais cobrado, as outras equipes passam a ter você como um clube a ser batido, mas é bom. Eu quero ser líder e vou ser líder. O Vitória tem que vestir a camisa de time grande na Série B", afirmou.

Histórico positivo

Dos 13 confrontos contra o América-MG, o Vitória venceu dez e perdeu apenas um, em 1981, pela Taça de Prata, a Segunda Divisão da época. O Leão ganhou os últimos cinco jogos. O último, por 5 a 3, na Toca, pela Série B de 2012.

Fora de Minas Gerais, o Coelho possui 23% de aproveitamento. Venceu apenas uma partida, contra o paulista Bragantino, por 1 a 0, em 29 de maio, na quarta rodada. Perdeu os últimos dois desafios, contra o Oeste em São Paulo e o Paysandu no Pará.

Curiosamente, o técnico do time mineiro, Givanildo Oliveira, teve a mesma dificuldade quando esteve no Vitória, na Série B de 2007. Depois de ser campeão baiano, acabou demitido após campanha excepcional em casa e pífia como visitante.

Naquele ano, o pernambuco também comandou o Leão em sete jogos fora, ganhando um e perdendo os outros, incluindo o que determinou sua demissão: 6 a 0 diante do Brasiliense.

"O América é um time que demonstra muita força dentro de casa e um pouco de dificuldade fora, assim como a maioria das equipes", minimizou Vágner Mancini.

Cortados por indisciplina

Na lista de concentrados divulgada por Mancini para o jogo, uma estranheza: os nomes do meia Vander e do volante Amaral não constavam. Na coletiva, foi revelado o motivo das ausências: indisciplina.

"Amaral vinha bem e foi uma opção minha a entrada do Marcelo. É lógico que em outros jogos ele pode retornar novamente e não está descartado. Porém, esta semana ele e o Vander chegaram atrasados dois dias e, por isto, estão fora desta partida", revelou. Os atletas pediram desculpa nas redes sociais e prometeram não repetir o atraso.

Se uns perdem moral, outro tem a confiança do comandante mesmo ausente. No treino desta sexta, 31, Escudero voltou a ser poupado e, sem ele, Mancini decidiu utilizar o time titular com apenas dez atletas. "Escudero tem sentido dores e achamos melhor que ele não fosse a campo. E, diante daquilo que iria fazer no treino, não havia necessidade de colocar outro no lugar. Ele vai jogar e a equipe está definida", disse.

Para o duelo de logo mais, Mancini conta com os retornos do zagueiro Guilherme Mattis e do atacante Elton, que cumpriram suspensão.

