De olho na estreia da Série B, Ruy fala em recomeço para Vitória

Sem jogar desde o dia 8 deste mês, o Vitória entrou em contagem regressiva para a sua volta aos gramados diante do Botafogo-SP, no sábado, 27, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela estreia do Brasileirão Série B. Campeão da competição em 2017, com o América-MG, o camisa 10 do Leão falou, em entrevista na manhã desta segunda-feira, 22, sobre a necessidade de uma mudança de postura do elenco para um recomeço na temporada.

"Temos que deixar para trás tudo o que passou. Todas as coisas boas, apesar de poucas, vamos usar ao nosso favor e buscar um novo recomeço. No entanto, se nossa postura dentro de campo não mudar, não adianta tocar comissão técnica ou presidente, que vai continuar tudo a mesma coisa", disse Ruy.

E, para conseguir trilhar novos rumos, o meia indicou os caminhos para uma boa sequência. "É uma competição muito difícil, muito longa. Eu acho que temos que enfrentar todas as rodadas como se fosse uma decisão. Cada jogo, cada ponto será bastante importante. Não existe nenhum segredo para o sucesso, mas temos evoluído muito essa semana com o trabalho do Tencati em busca do nosso objetivo, que é o acesso, e, se deus quiser, conquistar o título nacional", afirmou.

Com a aproximação da partida de estreia, o treinador Cláudio Tencati passou a gerir os treinos do elenco principal às 11h, horário similar ao da partida de sábado. O meia se diz favorável à medida. "O Tencati falou que tudo que puder estar fazendo para nos ajudar a não sentir o calor intenso que faz em Ribeirão, é favorável. Essa semana foi muito proveitosa, porque trabalhamos muito a parte física e técnica e queremos continuar nessa pegada para chegar no sábado e estrearmos bem, trazendo uma vitória para Salvador", garantiu.

Durante a coletiva, o atleta também foi questionado sobre o favoritismo de equipes como Coritiba, Sport, Ponte Preta e Atlético-GO, que, apesar de estarem na Segunda Divisão, são vistos como possíveis candidatos ao acesso. "Todos os times são qualificado. Iremos enfrentar 19 adversários com muito potencial, e precisamos estar preparados. Essas equipes que você falou, por já possuírem nome no cenário nacional, acabam inevitavelmente largando na frente das outras", ressaltou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

