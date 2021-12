De Miami, Escudero diz que seu futuro está indefinido

Curtindo as férias nos Estados Unidos, mas com a cabeça na Bahia. Direto de Miami, o meia Escudero revela preocupação com seu futuro no Leão. Para ele, seu desejo é ficar, mas definição sobre sua permanência no Vitória está indefinida.

"Neste momento, estou nos Estados Unidos com minha esposa, mas estou preocupado, pois meu empresário ainda não me deu uma resposta sobre o Vitória. Todos sabem que quero continuar no clube, mas ainda não chegamos a uma conclusão de nada", afirmou Escudero.

Segundo o meia, semana passada o empresário procurou o Vitória, mas ainda não recebeu uma resposta definitiva da diretoria. Enquanto aguarda, Escudero garante que vai se reapresentar no Boca Juniors, em janeiro. Seu contrato com o time argentino vai até junho de 2014.

"Meu empresário me afirmou que temos algumas propostas. Mas deixei claro que quero priorizar o Vitória. Joguei muito durante o ano e chegou a hora de descansar. Ficarei muito feliz em continuar no Vitória e creio que o Boca pode liberar o empréstimo", disse Escudero, negando que exista uma luva que ultrapassa R$ 1 milhão.

"Claro que meu empresário cuida disso. Mas não sei desta luva com esta quantidade. Precisamos ver o que é melhor para todos. Espero que até o final do ano eu saiba para onde vou me apresentar", completou.

Diretoria

A palavra de ordem no Vitória é o sigilo. O diretor de futebol, Raimundo Queiroz, confirma que o acerto está longe de ser concretizado, mas prefere não dar detalhes na conversa com Dario Bombini, empresário de Escudero.

"Não posso, nem vou falar nada sobre isto. Quando definirmos o futuro de Escudero, vamos divulgar. Por enquanto, a conversa ficará internamente para não atrapalhar as negociações. Só posso dizer que existe o interesse, mas não vamos falar de prazos", disse o diretor do Vitória.

No caso de Maxi Biancucchi, a renovação também está lenta. Não existe nenhum prazo definido para os gringos que caíram na graça da torcida. Ponto negativo se comparado ao desejo de Ney Franco em manter entre 80% e 90% do elenco considerado titular.



Entre os dispensáveis, o volante Luís Alberto também não terá seu empréstimo renovado. O jogador retorna ao Braga de Portugal, com quem o colega Kadu também está acertado. O zagueiro assinou um pré-contrato e não fica mais no Leão.

