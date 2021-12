De casa cheia, Vitória tem jogo do ano contra o Ceará

O destino de toda uma temporada a ser decidido em apenas 90 minutos. É nesta situação que o Vitória entra em campo no Barradão neste sábado, 24, às 15h20 (horário de Salvador) precisando de apenas um empate no jogo contra o Ceará para garantir o retorno à Série A, após passar dois anos na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Mesmo desconfiada da queda de rendimento do rubro-negro baiano nas últimas rodadas, a torcida demonstrou ter dado uma trégua ao elenco, esgotando os ingressos para a partida, na expectativa de fazer uma bela festa no caldeirão do Leão baiano.

Mesmo só dependendo de um empate em casa para ficar no G-4, o Vitória ainda pode conquistar uma das quatro vagas no Brasileirão em 2013 caso o São Caetano não vença o Guarani, em jogo a ser disputado no Brinco de Ouro, em Campinas, no mesmo horário do embate entre Vitória e Ceará.

A diferença é que enquanto o Ceará chega a última rodada da Segundona apenas para cumprir tabela, o Guarani ainda luta para fugir do rebaixamento para a Série C. Atualmente com 41 pontos, o Bugre campineiro ocupa a 16ª posição, podendo ser superado pelo Guaratinguetá (17º colocado com 40 pontos, que enfrenta em casa o já rebaixado Barueri) e pelo CRB, (18º colocado com 39 pontos, que disputa o clássico alagoano com o ASA, time sem maiores ambições na competição, mas que pode rebaixar o rival).

Após um início de semana agitado, quando a diretoria barrou o volante Uelliton do grupo, além de "liberar para férias" os jogadores Elton e Gilson (suspensos com o terceiro cartão amarelo), o elenco do Vitória terminou a semana com um clima descontraído, com os jogadores sabendo da responsabilidade da partida, mas sem transmitir nervosismo antes da decisão.

O técnico Paulo César Gusmão só deixou uma dúvida para a escalação do time durante a semana de treinos preparativa para a partida deste sábado: quem será o substituto do atacante Elton, suspenso. Dinei e Tartá disputam a vaga, com uma maior tendência para Dinei começar a partida.

No meio, o volante Michel chegou a ser dúvida durante a semana após sentir dores na coxa, mas não passou de um susto. Na lateral-esquerda, Mansur assume o lugar do suspenso Gilson.

Do lado do Ceará, a equipe chega a última rodada da Série B com 46 pontos na 11ª posição, já pensando na temporada 2013. Ricardinho, o ex-jogador pentacampeão mundial pela Seleção Brasileiro, já foi contratado como treinador do time visando o ano seguinte, mas contra o Vitória quem comanda a equipe é o interino Anderson Silva.

No elenco, alguns jogadores conhecidos do torcedor baiano estarão em campo. O lateral Apodi, ex-Vitória e Bahia, o meia Magno, jogador ainda ligado ao Bahia, mas que está emprestado ao time cearense, além do atacante Robert, que teve uma apagada passagem pelo Bahia em 2011.

