David volta à equipe, mas laterais seguem em aberto

Depois de mais um treino com portões fechados, o Vitória encerra neste sábado, 23, sua preparação em casa para a o jogo contra o Atlético-MG em Belo Horizonte, domingo, 24, às 19h.

Depois do treino desta manhã – também fechado para a imprensa – a equipe viaja para Minas Gerais ao meio-dia.

Apesar de manter as atividades fechadas para a imprensa, o técnico Vagner Mancini comentou a escalação da equipe e confirmou alguns nomes que vão iniciar a partida.

Um deles é David, que, na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, ficou no banco e deu lugar a Kieza.

O treinador reconheceu que a equipe perdeu em velocidade ao não utilizar o atleta e garantiu que ele será titular no jogo de domingo.

"A dúvida não persiste [entre David e Kieza]. Eu entendi, no último jogo, que o David fez falta para a equipe. Ele é um dos atletas de velocidade, e, quando a gente joga fora de casa, ele passa a ser muito interessante. Então, fora de casa com certeza ele entra jogando", explicou o treinador.

Também no ataque, Tréllez e Neilton estão confirmados. As maiores dúvidas seguem nas laterais – já que Mancini não pode contar com Juninho e Caíque Sá, por lesão, e Patric, pelo acúmulo de três cartões amarelos – e no meio-campo, setor no qual ainda sofre com a ausência do capitão Willian Farias, machucado.

Mancini confirmou que testou o zagueiro Ramon e o meia Yago na lateral direita, mas não disse qual dos dois será escalado. O lado esquerdo também segue em aberto.

