David vai passar por novos exames no Cruzeiro e tem futuro indefinido

No mundo do futebol, quando um impasse se arrasta por muito tempo, sem apresentar uma resolução, as pessoas costumam dizer que o assunto virou ‘novela’. A definição se encaixa bem na situação da transferência do atacante David para o Cruzeiro. Nesta sexta-feira, 19, a ‘Novela David’ ganhou novo capítulo e estendeu sua exibição até pelo menos a próxima quarta, 24.

Negociado por R$ 10 milhões, David se apresentou ao Cruzeiro no começo de janeiro com dores na coxa, em consequência de uma lesão sofrida na reta final do Campeonato Brasileiro. Por esse motivo a Raposa não efetuou o pagamento do valor acertado com o Vitória.

Sem o jogador e sem o dinheiro, Ricardo David, presidente do Rubro-Negro, deu um ultimato para que a equipe mineira se manifestasse oficialmente sobre o caso.

A cúpula do Leão entende que ou o Cruzeiro efetua o pagamento ou David deve retornar para tratar a lesão.

A diretoria da Raposa, por sua vez, cita o contrato da compra de David para realizar o pagamento apenas depois que o jogador for aprovado nos exames médicos.

O jogador vai ser reavaliado em Minas Gerais na próxima quarta-feira. Caso não passe nos testes, vai retornar a Salvador para concluir o tratamento da lesão sob cuidados do Vitória.

Se a compra for efetivada, David vai assinar por cinco temporadas com a Raposa, que adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador.

Em dificuldade financeira para contratar reforços, o Vitória tem pressa para que a situação se resolva. Seja para receber o dinheiro ou o retorno do jogador.

Sem um orçamento definido para 2018, o Conselho Deliberativo do Leão aprovou um plano emergencial de R$ 16 milhões para os dois primeiros meses do ano.

