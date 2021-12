David sonha com titularidade no Vitória

Um gol de letra contra o Paraná foi o cartão de visita de David, prata da casa que muda a característica tática do Vitória, principalmente quando o treinador Vagner Mancini precisa de um time mais rápido ofensivamente. Mesmo com um aspecto tímido, o meia de 19 anos garante gostar desta função de incendiar o jogo, mas não esconde o desejo de ser titular.

Nos sete jogos em que atuou na Série B, sempre foi reserva. Sentou no banco em 11 das 12 partidas do Leão. E sabe qual é sua função quando vai a campo.

"Entro para dar velocidade ao jogo. É o ritmo que Mancini gosta. Ele não gosta de lentidão. Eu também não gosto de ficar tocando para o lado. Vou pra cima mesmo! Entro para impor o ritmo e tentar mudar a cara do jogo para melhor", afirmou David.

Nos últimos dois duelos, ambos como visitante, 0 a 0 com o Boa e 1 a 0 sobre o Paraná, David chegou a ser citado pelo treinador como candidato a substituir o capitão Escudero, suspenso. Porém, perdeu a concorrência com Vander e, depois, Rogério.

Com Mancini, o prata da casa foi opção no banco de reservas em todos os jogos, entretanto participou somente das partidas fora de casa, justamente quando ele precisava mudar a cara do jogo.

Contra o CRB, dificilmente David ganhará vaga entre os onze. Mas não perde a esperança. Nem que seja para entrar no decorrer do jogo. "Estou disponível para jogar e ainda tenho mais alguns treinos para conquistar uma vaga de titular, né?", avisou, aos risos.

"O importante é estar preparado sempre. Eu estou, e Mancini sabe o que faz. Depois que fiz aquele gol, sei que terá pressão e mais cobrança. Faz parte do espetáculo", assinalou.

Ele espera um Barradão lotado contra o CRB, sexta, às 21h50. "Queria pedir para a torcida comparecer, pois vamos fazer um jogo excelente", prometeu.

Quase definido

Apesar do treino secreto para ensaiar jogadas e a parte tática, nesta terça-feira, 14, em Pituaçu, Mancini não escondeu a escalação que enfrentará o clube alagoano: Fernando Miguel, Diogo Mateus, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Flávio, Pedro Ken, Escudero e Rhayner; Elton.

A única novidade é o retorno de Escudero ao meio de campo e a saída do seu substituto, Rogério. O Leão volta a treinar hoje, no Barradão, sem a presença da imprensa, que só terá acesso na quinta, 16.

