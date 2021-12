David sai na frente em disputa por lugar de titular no ataque

Às vezes o que acontece em campo contraria todas as expectativas. E, no caso do Vitória, isso é positivo. Depois do garoto Jhemerson ser um dos destaques no amistoso com o Atlântico, na semana passada, David foi o melhor em campo contra o Sergipe, na quinta-feira, 26, pela Copa do Nordeste. E num ano em que a divisão de base começou desacreditada pela diretoria.

Autor de um dos três gols do Leão e de uma assistência, e elogiado pelo treinador Argel Fucks, o atacante – que no ano passado alternou entre bons e maus momentos – vai brigar por mais chances em campo.

O ataque foi uma das posições em que o Vitória mais contratou jogadores de peso. David briga por espaço com Pineda, Paulinho, André Lima e Kieza. Como joga centralizado ou pelas pontas, pode substituir ou fazer dupla de ataque com mais de um atleta.

Ainda assim, o garoto de 21 anos sabe que não é uma das peças principais de Argel Fucks, mas lembra que já teve oportunidades antes. “Independentemente do meu nome não estar [entre os principais], eu entendo que são jogadores novos que estão chegando para compor o grupo, o grupo novo que está se formando. Mas eu terminei a temporada jogando. O técnico Argel me dá confiança, confia muito no meu trabalho e o jogo passado serve para mostrar que eu também estou aqui”, disse.

Para ele, ter jogado bem logo na primeira oportunidade pode chamar a atenção da torcida e da diretoria, que normalmente são exigentes quando o assunto é a prata-da-casa. “Acho que a cobrança com a gente é maior. A gente tem que dar nosso máximo, tem que ter mais atenção, ter a confiança lá em cima e errar o mínimo possível”, opinou o jogador.

E foi isso que ele tentou colocar em prática em campo. Se nos momentos iniciais não foi bem e chegou a levar bronca da torcida, teve frieza para dar a volta por cima.

“No começo do jogo eu errei. Acabei dominando a bola de mau jeito e não fiz o gol. Mas logo em seguida tive outra chance, concluí, consegui fazer o gol e a confiança subiu. No segundo tempo estava mais solto, Argel conversou comigo e me passou mais confiança ainda. Fico feliz que pude contribuir”, explicou.

Projeções

Hoje, o principal objetivo do atacante é ser bem aproveitado no elenco profissional e fazer a diferença para o Vitória. Mas, como os planos do Leão estão mais voltados para os jogadores mais experientes, sabe que tem que ser rápido para chamar atenção.

Neste ano, jogadores da base que não seriam utilizados pelo Vitória nesta temporada foram emprestados ou vendidos para times do exterior, casos do volante Marcelo e do zagueiro Ramon – o primeiro foi vendido e o segundo será emprestado ao Maccabi Tel Aviv, de Israel.

“Esse ano está sendo diferente, não tem tanto jogador da base no profissional. Temos Marcelo e Ramon, que são bons jogadores da base que estão saindo. E isso é bom porque passa confiança pra gente. A gente vê que pode entrar e ajudar muito, como eles ajudaram, e depois seguir para ter um bom futuro no futebol, como eles”, desejou David.

