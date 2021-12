O zagueiro da seleção brasileira e do PSG da França, David Luiz, enviou vídeo de incentivo aos jogadores do Vitória sub-20 para o segundo clássico contra o Bahia pela final do Campeonato Baiano. E deu certo. O vídeo foi divulgado neste sábado, 2, um dia após o Leão perder para o Bahia por 2 a 1, mas mesmo assim se sagrar campeão da categoria.

"Desfruta desse Ba-Vi aí que é muito bom ganhar. Um beijão pra todo mundo e que Deus abençoe muito e que ele possa fazer obras maravilhosas na vida de vocês também. Se cuidem! É nós! Bora, Vitória!", disse Davi Luiz no vídeo.

Da Redação David Luiz envia vídeo para jogadores do Vitória sub-20

Antes do time entrar em campo, Nathália Figueirêdo, médica do clube, mostrou a surpresa enviada por David Luiz - zagueiro revelado na base do Vitória -, e surpreendeu os jogadores. "Por essa, a gente não esperava. Não imaginávamos que ele acompanhasse o Vitória a esse ponto. Ficamos muito felizes e empolgados com a mensagem", disse Rafaelson, camisa 9 do rubro negro, em entrevista ao site oficial do Esporte Clube Vitória.

O capitão do time e zagueiro do sub-20, Vinicius, disse ao site que o jogador da seleção é uma referência e agradeceu, em nome do grupo, a iniciativa do jogador. "David Luiz é um espelho para mim, que jogo na mesma posição que ele. Em nome do grupo, a gente agradece o carinho e torce para que ele tenha ainda mais sucesso em sua carreira".

Se o time profissional do Leão se encontra em situação delicada neste início de ano, por ter sido eliminado da Copa de Nordeste e do Campeonato Baiano, as divisões de base estão de vento em popa. Além da equipe sub-20 ter levado a taça do Baianão, o time sub-17 venceu o Flamengo de virada por 3 a 2, fora de casa, em Volta Redonda - cidade no interior do Rio de Janeiro - pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil da categoria.

adblock ativo