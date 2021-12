David e Argel participam de ‘treino-ressaca’ no Barradão

Depois da folga no domingo, 26 – também conhecida como pausa para curtir o Carnaval – o elenco voltou, nesta terça-feira, 28, à programação normal de treinos no Barradão.

Isso inclui David, que estava sendo negociado para o Dangdai Lifan, time chinês, mas que acabou permanecendo no Vitória. De acordo com o Rubro-Negro, a transação só poderia ter acontecido até esta terça, mas o próprio atacante e seu empresário teriam rejeitado a proposta.

“O jogador tem 21 anos de idade. Confiamos no clube e no potencial que ele tem e preferimos mantê-lo no país. O foco dele é no Vitória”, garantiu Francisco Godoy, um dos empresários do atleta.

A proposta do clube chinês era de U$ 3,5 milhões, cerca de R$ 12 milhões. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o Vitória possui 70% do passe de David, e, segundo a proposta, continuaria com 20% e receberia U$ 2,8 milhões (aproximadamente R$ 8,5 milhões) pelos 50% restantes.

Pela nota oficial divulgada pelo clube, fica nas entrelinhas que a estratégia do Vitória é de deixá-lo atuar por mais uma temporada para valorizar ainda mais o passe do jogador.

Dessa forma, Argel pode continuar contando com o atacante, que começou a temporada como titular. Nos últimos jogos, no entanto, inicia as partidas no banco de reservas.

É assim que se faz

No treino desta terça, que aconteceu pela manhã, o treinador Argel Fucks resolveu participar de forma mais ‘ativa’ para mostrar como queria a marcação da defesa nos lances de bola parada.

Ele, que foi zagueiro em seus tempos de jogador, ajudou a equipe na marcação no treino de finalização, com cruzamentos, trocas de passes e triangulações.

A iniciativa do treinador em, literalmente, suar a camisa com os jogadores durante o treino, pode ter vindo pelo fato da equipe não ter marcado no último jogo, que terminou em 0 a 0 com o América-RN, pela Copa do Nordeste.

Essa foi a primeira partida da temporada em que o Rubro-Negro não balançou as redes. Além disso, vale apontar que a defesa do Vitória ainda é o setor mais frágil e criticado da equipe. Sofreu 10 gols e marcou 23.

No treino técnico, último antes do compromisso contra o Galícia, pelo Campeonato Baiano – o jogo é quinta, 2, às 19h30, no Pituaçu – duas ausências: o volante Willian Farias e o meia Dátolo. Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, Farias foi poupado da atividade por conta do desgaste físico. Em recuperação de uma entorse no tornozelo, Dátolo também não treinou com a equipe principal e fez uma atividade à parte no gramado do Barradão.

Por outro lado, o lateral-direito Norberto, que também se recuperava de uma entorse no tornozelo, e o meia Gabriel Xavier, já curado de um edema muscular, treinaram normalmente nesta terça.

