David comemora boa fase com a camisa do Leão

Parece que quanto mais o Vitória se reforça no ataque, mais o atacante David, vindo da base, se destaca com a camisa do Leão. Na quinta-feira, 2, no duelo contra o xará de Conquista, o Rubro-Negro outra vez contou com uma boa partida do atacante, que deixou um golaço nas redes do goleiro Rodolfo no triunfo por 2 a 0, no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

O jogador falou em coletiva, nesta sexta-feira, 3, sobre a fase que vem vivendo neste início de temporada. "Olha, acredito que durante esses 3 jogos eu estou tendo mais oportunidades de chutar. No primeiro jogo da Copa do Nordeste contra o Sergipe eu finalizei um pouco mais que o normal. Eu que não tinha muitas oportunidades assim, não criava bastante assim quanto tá sendo nessa temporada, e fico feliz e vejo que tô evoluindo e tô podendo ajudar da melhor forma possível", disse o atacante.

Além de elogiar o companheiro de ataque Kieza, que juntos marcaram seis dos sete gols do Leão no ano, Devid ressaltou que a finalização é uma das suas fraquezas, mesmo após ter marcado um golaço nesta quinta. "Com certeza. Tenho que melhorar [finalização]. É uma coisa que tenho que melhorar. Tenho velocidade, consigo driblar bem, é uma coisa que preciso melhorar", confessou o atleta.

Com a ajuda do David, que vem sendo um dos destaques deste início de temporada do Leão, o Vitória está liderando o Campeoanto Baiano com dois triunfos em dois jogos. Agora, pela frente, a equipe do técnico Argel Fucks terá o Botafogo-PB, neste domingo, 5, às 16h, no Almeidão, em João Pessoa, válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

adblock ativo