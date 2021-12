Dátolo volta a ser relacionado, mas Willian Farias fica fora por lesão

Mais de dois meses depois de entrar em campo pela última vez com a camisa do Vitória (no 1 a 0 sobre o Bahia de Feira, em 19 de fevereiro), o meia argentino Jesús Dátolo voltou a ser relacionado para uma partida pelo técnico Argel Fucks.

Ele será uma opção, provavelmente no banco de reservas, para o duelo com o Vitória da Conquista, neste domingo, 23, às 16h, no Barradão, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano – na ida, houve empate por 1 a 1 e uma nova igualdade assegura o Leão na final.

O retorno do armador acontece logo após uma declaração polêmica dada nesta semana pelo diretor de futebol do clube, Sinval Vieira, à rádio Itapoan FM. “Todas as críticas ao problema de Dátolo procedem, são pertinentes. Ele tem um prazo [para se recuperar das lesões], isso não é brincadeira”, afirmou o dirigente, sem especificar o tal prazo.

Desde que chegou ao Rubro-Negro, o argentino tem sofrido com problemas musculares e fez apenas cinco jogos pelo time, dois como titular.

Farias faz exame

Um dos jogadores mais regulares do elenco do Vitória, o capitão Willian Farias se juntou à lista dos problemas físicos da equipe – que conta, entre outros, com o atacante Kieza e o meia Gabriel Xavier. Ele sentiu um desconforto muscular e fará exame para saber o grau da lesão neste sábado, 22. Já está vetado do confronto com o Bode.

Argel promove treino para definir os titulares neste sábado, mas o escolhido para a vaga do volante deverá ser Uilliam Correia. Elogiado pela atuação no meio contra o Paraná, Euller pode seguir no setor.

