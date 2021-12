Dátolo volta a sentir lesão e fica de molho por 2 semanas

A relação de jogadores que viajam nesta quarta-feira, 8, para o Rio de Janeiro para o duelo contra o Vasco da Gama, na quinta, 9, pela Copa do Brasil, não contou com um atleta que o torcedor esperava ver de volta: Dátolo.

Acometido por um edema na coxa esquerda, o jogador de 32 anos foi vetado pelo departamento médico e só deve voltar a treinar daqui a duas semanas. Até lá, vai focar exclusivamente no tratamento.

De acordo com a assessoria de imprensa do Vitória, o meia se machucou treinando na segunda-feira. Nesta terça, 7, foi submetido a exames nos quais o edema foi constatado. Ainda segundo o clube, o tempo longe dos gramados vai depender de como o veterano vai responder ao tratamento.

Essa não é a primeira vez que Dátolo enfrenta problemas com a perna esquerda. No ano passado, foram quatro lesões que o afastaram dos gramados de outubro até o fim da temporada. Nas seis vezes em que entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, não foi titular em nenhuma.

No Vitória, o argentino vinha treinando normalmente com o elenco. De acordo com o clube, ele já estava recuperado de uma entorse no tornozelo contra o Bahia de Feira, em 19 de fevereiro, colocando fim à curta sequência de jogos na temporada.

Desde a apresentação, ele jogou em apenas cinco partidas: duas pela Copa do Nordeste, duas pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Brasil. Marcou dois gols, ambos no triunfo do Leão sobre o Flamengo de Guanambi por 6 a 1, pelo Baianão. Nas duas vezes em que começou como titular, foi substituído.

Após uma pré-temporada com treinamento e reforço muscular específico, que incluiu a recuperação de um desconforto no adutor, Dátolo estreou em 5 de fevereiro, contra o Botafogo-PB – quando o Vitória perdeu por 4 a 2.

Últimos preparativos

No último treino antes da viagem para o Rio de Janeiro, o elenco do Vitória fez uma atividade fechada para a imprensa. Nela, o técnico Argel Fucks comandou um trabalho tático com os jogadores.

Muito criticado pelas finalizações diante do Atlântico, compromisso mais recente do Rubro-Negro, Argel Fucks promoveu uma atividade para ‘calibrar’ o pé dos jogadores.

Em recuperação de um trauma no joelho, o zagueiro Fred fez uma atividade à parte do grupo e está fora do jogo desta quintna. Em seu lugar, vai atuar Alan Costa.

Outro jogador que foi relacionado para a partida contra o Vasco é José Welison, que vinha atuando como lateral direito. Resta saber se ele vai perder a vaga para Patric ou se vai voltar a jogar como volante. “Não sei onde posso atuar. Patric atuou bem. Não sei o que o professor vai fazer, se vai com Patric ou se vai me manter. Espero me manter na equipe, seja de lateral ou volante, poder ajudar a equipe de alguma maneira”, disse o atleta.

