Dátolo tem estreia pelo Vitória adiada mais uma vez

O torcedor que está ansioso para ver o argentino Jesús Dátolo estrear oficialmente pelo Vitória vai precisar de mais uma dose de paciência: o meia, que estava treinando com a equipe, sentiu um desconforto no glúteo e pode demorar até 20 dias para entrar em campo.

Recuperado de uma pubalgia, Dátolo passou boa parte da sua estada no Rubro–Negro reforçando a parte física. Ele só começou a treinar com a equipe na semana passada, mas sem se descuidar do condicionamento – o jogador, de 32 anos, vem de uma temporada de lesões.

De acordo com o médico do Vitória, Luis Felipe Fernandes, essa lesão pode ter sido causada pela carga de exercícios de condicionamento físico e fortalecimento para administrar a pubalgia.

“A última vez que estive com ele foi no sábado, e ele estava bem, treinando com a equipe. No domingo ele foi atendido por [Rodrigo] Vasco da Gama. Esse desconforto no glúteo é proveniente de um cansaço muscular, algo natural na idade dele. Não deve ser algo grave”, explicou o médico.

Desde 2016 o fantasma das lesões acompanha Dátolo. O meia argentino teve quatro lesões na temporada passada, jogando pelo Atlético-MG, todas na região adutora da coxa esquerda. No total, jogou apenas 21 partidas e marcou um único gol. No final de 2016, não conseguiu renovação com o clube mineiro.

Mudança nos planos?

Esse banho de água fria acaba prejudicando os planos do treinador Argel Fucks de utilizar o meia na próxima partida do Leão, na quinta-feira, 2, às 20h30, no Barradão, contra o Vitória da Conquista.

Logo após o jogo com a Juazeirense, em que o Leão venceu por 2 a 1, Argel manifestou a vontade de testar todos os principais jogadores logo nas primeiras partidas.

“Não adianta você olhar o jogador só no treino, tem que ver no jogo. Acredito que evoluímos da partida passada para essa, e temos que continuar evoluindo. Não esqueçam que temos apenas três jogadores do ano passado, quatro, se considerar David, que era nosso 12º jogador. Mas a gente tinha, de titular, apenas Fernando Miguel, Kieza e Willian Farias”, lembrou.

Argel também disse que está ciente que muitos dos jogadores recém-chegados ainda estão em processo de condicionamento físico, e que isso deve ser respeitado.

“Dátolo está em processo de recuperação, acabou sentindo uma dor no adutor, que é normal numa sequência de jogos. André Lima está fazendo a sua pré-temporada. Então, nós estamos tomando muito cuidado com esses jogadores que estão chegando. Eles têm que fazer todos os testes que os outros fizeram, até para estar numa condição física igual à dos outros”, ponderou.

