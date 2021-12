Dátolo sofre entorse no tornozelo e é desfalque na decisão de quarta

O meia Jesús Dátolo ainda vai aguardar um pouco para ter a sequência de jogos tão desejada vestindo a camisa do Vitória. Conforme o boletim médio divulgado pela assessoria do clube, nesta segunda-feira, 20, o ele sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida de domingo, 19, contra Bahia de Feira, em partida válida Campeonato Baiano.

O argentino, que ainda sente dor no local, foi avaliado nesta segunda e o DM vetou a participação do atleta na partida de quarta, 22,diante do Bragantino, pela Copa do Brasil.

Nessa fase do torneio nacional, a classificação ainda é decidida em apenas em um jogo. Se houver em empate no tempo normal, o vencedor do confronto será decidido após disputa por pênaltis.

Segundo o comunicado, a expectativa é que Dátolo esteja em condições de atuar no confronto seguinte, contra o América-RN, pela Copa do Nordeste, no sábado de Carnaval.

O histórico de lesão do jogador deixa os médicos do clube em estado de alerta. No ano passado, pelo Atlético Mineiro, Dátolo disputou apenas 21 partidas, dos 74 jogos oficiai do galo na temporada. O jogador sofreu quatro lesões musculares que prejudicaram a sequência durante o ano.

No Vitória, Dátolo passou por treinamento físico específico e até agora só participou de quatro jogos. Ele já marcou dois gols com a camisa do Leão.

Boa notícia

O Vitória ainda divulgou a situação de outros atletas que estão em tratamento no DM. A boa notícia fica por conta da recuperação de dois jogadores. Após sofrer com um edema muscular, o meia Gabriel Xavier foi entregue ao departamento físico e está liberado clinicamente para jogar.

Já o lateral direito Norberto, se recuperou de uma entorse no tornozelo e também só depende da parte física para voltar a atuar. A situação mais delicada é a de Pisculichi. Com uma desinserção no tendão, o meia fará um exame de imagem nesta terça-feira e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O lateral Bryhan Bacca sofreu um trauma no pé esquerdo durante o treino e está em tratamento.

