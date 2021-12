Dátolo se destaca em treino coletivo na Toca do Leão

O argentino Jesús Dátolo foi o destaque do Vitória no coletivo desta terça-feira, 31, realizado na Toca do Leão. Com uma assistência para o gol de André Lima, o argentino ajudou o time no triunfo por 2 a 0. O outro gol da equipe foi marcado por Jhemerson.

A atividade realizada nesta terça envolveu os reservas e jogadores da base. O equipe do novo camisa 10 rubro-negro foi composto por: Wallace; Norberto (Cedric), Renê Santos, Bruno e Euller; Bruno Ramires, Bryhan, Jhemerson e Dátolo; Paulinho (Pineda) e André Lima.

Antes, o técnico Argel comandou uma trabalho de posse de bola e contou com a participação dos atletas que atuaram por mais de um tempo no triunfo do Leão diante da Juazeirense, por 2 a 1, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

A equipe está se preparando para o duelo contra o Vitória da Conquista, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. E, nesta quarta, 1º, volta a treinar às 16h30, no Barradão.

