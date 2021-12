O novo maestro do Vitória está na área. O meia argentino Jesús Dátolo, 32 anos, desembarcou na noite de quinta-feira, 5, em Salvador. Nesta sexta, 6, foi à Toca do Leão realizar exames médicos e assinar contrato por um ano.

No fim da tarde, foi apresentado pelo presidente Ivã de Almeida e o diretor de futebol Sinval Vieira como novo reforço. Na ocasião, Dátolo recebeu a camisa 10 rubro-negra já personalizada com seu nome.

Ricardo Palmeira

Dátolo é apresentado como novo camisa 10 do Vitória

Empolgado, o meia aregentino declarou: “Chego com muita vontade de jogar. Vou tentar dar meu máximo para ter um grande ano. Vou dar a vida para retribuir o afeto que vi que o torcedor do Vitória tem. Espero ainda abrir portas para que grandes jogadores venham para o Vitória”.

Jesús Dátolo é dono de um extenso currículo. No seu país natal, destacou-se entre 2006 e 2009 no Boca Juniors, equipe pela qual conquistou a Libertadores de 2007. O meia ainda teve passagens pelo Napoli, da Itália, Olympiakos, da Grécia, e Espanyol, da Espanha.

No Brasil, Dátolo defendeu o Internacional entre 2012 e 2013. Em julho daquele ano, transferiu-se para o Atlético-MG, time pelo qual conquistou a Copa do Brasil e foi titular até o fim de 2015. No ano passado, porém, teve uma série de lesões e praticamente não atuou. Mas o atleta garante que os problemas físicos já são passado.

“Sinceramente, estou bem. Me sinto bem fisicamente e de ânimo. Estou muito feliz de estar no Vitória. Vou me preparar física e psicologicamente para que o ano de 2016 não se repita”, afirmou Dátolo.

