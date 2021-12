Dátolo diz estar ansioso para jogar como titular contra Fla de Guanambi

Depois de muita espera, finalmente o torcedor rubro-negro vai poder ver o meia Jesús Dátolo começar uma partida no Barradão. O argentino será um dos titulares do time que vai enfrentar o Flamengo de Guanambi, na quarta-feira, 15, às 18h30, pelo Campeonato Baiano.

Escalado de antemão pelo técnico Argel Fucks, que afirmou no sábado que o argentino “seguramente” seria titular, Dátolo disse que está ciente da expectativa dos torcedores em cima dele.

“Eu gosto [de jogar em casa]. Considero uma experiência boa jogar aqui, é um desafio pra mim. O torcedor quer que o time apareça. É normal. A cobrança é normal. Mas tem que ter paciência, início de campeonato é sempre assim. Em times de outros estados, como São Paulo, também é assim. Sei que o torcedor está impaciente, quer ver o time bem, mas eu peço um pouco de paciência, porque o time vai aparecer”, prometeu.

A paciência é algo que elenco, comissão técnica e até mesmo a diretoria do Vitória tem pedido à torcida. No caso de Dátolo, a expectativa se transformou em cobrança. Ou em críticas, levando em consideração que o meia ainda não deslanchou no Leão.

“Tomara que na quarta eu possa fazer um grande jogo junto com meus companheiros, e que o torcedor desfrute do nosso jogo. A crítica é boa. Se estão criticando, é porque esperam muito da gente. Eu tomo essas críticas como um desafio, um desafio bom”, explicou o meia.

Expectativa e retrospecto

A estreia de Dátolo foi quando o time perdeu por 4 a 2 para o Botafogo-PB em jogo válido pela Copa do Nordeste. Ele estava visivelmente fora de forma e não fez boa partida.

Contra o Luziânia, pela Copa do Brasil, jogou oito minutos. Na última partida, contra o América-RN, entrou no segundo tempo, quando o time empatava em 1 a 1. Mesmo mais condicionado, não foi destaque.

A contratação de Dátolo foi uma das principais para a temporada, mas está demorando para ‘engatar’: vindo de um 2016 complicado, em que lidou com várias lesões na coxa esquerda e ficou bom tempo sem jogar, o meia foi submetido a um tratamento específico de condicionamento e prevenção de novas contusões. Mas, no que depender dele, a espera vai valer a pena.

“Eu quero deixar claro que estou procurando ficar 100% para entrar em campo e dar meu melhor”, garantiu.

