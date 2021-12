A história de um ‘maestro argentino’ pode voltar a se repetir na Toca do Leão. Depois de Escudero, que reinou no clube de 2013 a 2015, o Vitória anunciou nesta terça-feira, 3, a contratação de Dátolo, de 32 anos, que atuou na última temporada no Atlético-MG, onde chegou em 2013.

O meia argentino desembarca em Salvador nesta quinta, 5, para realizar exames médicos e, sendo aprovado, assina contrato até o final deste ano.

Jesús Alberto Dátolo nasceu em Carlos Spegazzini, na Argentina, em 19 de maio de 1984. Assim como Escudero, ele é canhoto. Ainda em 2016, o Vitória tentou contratá-lo e agora venceu uma concorrência com Boca Juniors-ARG e Vasco da Gama, que também queriam o habilidoso camisa 10.

Confira o golaço de Dátolo contra o Flamengo em 2015

Edmilson Ferreira Dátolo chega para assumir a camisa 10 do Vitória

A contratação de Dátolo, segundo a diretoria de futebol, não impede a vinda do também meia argentino Leonardo Pisculichi, do River Plate. As negociações estão bem adiantadas.

Na reapresentação da próxima segunda, 9, na Toca do Leão, os zagueiros Fred e Alan Carlos deverão estar no grupo.

Situação de Marinho

Nesta quarta, 4, à tarde, o empresário de Marinho, Jorge Machado, tem uma reunião com o diretor Sinval Vieira para definir a situação do atacante.

O jogador é pretendido por vários clubes do Brasil e Machado diz que trará uma proposta do Flamengo.

Conheça o novo meia rubro-negro

Nome: Jesús Alberto Dátolo

Nascimento: 19 de Maio de 1984, em Carlos Spegazzini, na Argentina

Peso e Altura: 1,77 m e 67 kg

Clubes: Banfield (ARG), de 2004 a 2006, Boca Juniors (ARG), de 2006 a 2009, Napoli (ITA), de 2009 a 2010, Olympiakos (GRE), em 2010, Espanyol (ESP), de 2010 a 2011, Internacional, de 2012 a 2013, e Atlético-MG, de 2013 a 2016

Títulos: Libertadores de 2007, Campeonato Argentino de 2008, Campeonatos Gaúchos de 2012 e 2013, Copa do Brasil de 2014 e Campeonato Mineiro de 2015

Seleção: Fez três jogos e dois gols pela seleção argentina em 2009

adblock ativo