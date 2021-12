Daniel Borges se diz pronto para substituir Nino

Sem nada a esconder, o técnico Caio Júnior já adiantou que Daniel Borges será o substituto do lateral-direito Nino Paraíba, que voltou a sofrer lesão no púbis e ficará afastado do time pelas próximas três semanas.

Depois de ter estreado pelo rubro-negro no segundo tempo do jogo contra o Bahia, no útlimo domingo, 21, Daniel garante estar preparado para atuar pela primeira vez como titular no Leão.

"Se o professor optar por mim, eu estarei preparado. Independente disso, eu acho que o time estará bem postado. Temos que manter o que estamos fazendo no campeonato. Não podemos jogar com medo. Vamos jogar respeitando, mas impondo o nosso ritmo. O resultado virá consequentemente", disse Daniel Borges.

O ala rubro-negro garantiu empenho para brigar pela titularidade no time de Caio Júnior e destacou que o Vitória já está bem servido de laterais em seu elenco.

"Se as oportunidades aparecerem, vou agarrar com unhas e dentes para fazer o meu melhor e deixar a duvida na cabeça do Caio. Mas o importante é que o Vitória está bem servido de laterais", finalizou.

Faz três semanas que estou treinando forte. Mas ainda temos muitos treinos até o final da semana. Independente de quem vai entrar, eu sei que as cores do Vitória serão bem representadas

