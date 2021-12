Daniel Borges é regularizado e pode pegar São Paulo

Se o lateral-direito Nino Paraíba, que sofreu um trauma no pé esquerdo, não tiver condições de ir a campo no próximo domingo, 14, contra o São Paulo, Vitória já sabe que poderá contar com Daniel Borges.

É que, nesta quinta-feira, 11, o novo ala rubro-negro foi regularizado junto à CBF e já tem permissão para atuar pelo Leão.

Nesta quinta, Nino Paraíba foi poupado do treino coletivo. De acordo com os médicos do clube, porém, o camisa 2 não deve ser problema para o duelo contra o tricolor paulista.

Destaque no Botafogo-SP, onde disputou o Campeonato Paulista, Daniel Borges foi contratado pelo Vitória para disputar posição com Nino Paraíba e com Dimas.

adblock ativo