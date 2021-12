Damiani rebate críticas da torcida: "É muito cedo para essa cobrança grandiosa"

Nesta sexta-feira, 4, o dia foi de explicações na Toca do Leão. Antes da apresentação de Aderllan, reforço rubro-negro anunciado na quinta, 3, o diretor de futebol do Vitória, Erasmo Damiani, conversou com a imprensa e falou sobre as dificuldades que encontrou para reforçar o elenco visando o Campeonato Brasileiro.

“Como o mercado está escasso, qualquer jogador que entra na mira de um clube tem três ou quatro times brigando”, revelou Damiani, ao explicar que o Rubro-Negro esbarrou na concorrência por alguns nomes, como o do meia Renatinho, que optou por defender o Botafogo.

Ainda de acordo com o diretor de futebol, outros nomes como Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, que pertencem ao Corinthians, foram sondados, mas preferiram não assinar com o Leão. Já nos casos de Digão (Cruzeiro) e Copete (Santos), foram os clubes que não liberaram os atletas.

Ao ser questionado sobre o momento de pressão que o clube vive, Damiani disse entender a cobrança como “normal”, mas classificou que ainda é cedo para que a torcida faça protestos e fique contra o time.

“A cobrança existe em qualquer lugar. O futebol vive essa cobrança de resultado, mas eu vejo que é muito cedo para essa cobrança grandiosa”, avaliou Damiani, ao ser informado sobre uma manifestação de torcedores marcada para acontecer no domingo, 6, antes da partida contra o Fluminense, no Barradão.

O fator financeiro foi outro ponto colocado pelo diretor como determinante para definir as contratações do time.

“O Vitória não é um clube que está nadando em dinheiro, que possa errar contratações ou fazer várias contratações. Existem padrões dentro do clube que estão sendo seguidos”, explicou.

Reforço na zaga

O Vitória apresentou nesta sexta a 15ª contratação da temporada. O nome da vez foi o de Aderllan, zagueiro de 29 anos que chega por empréstimo até o fim de 2018.

Apesar do Leão sofrer com a defesa desde o ano passado, quando foi o time mais vazado da Série A, Aderllan foi apenas o segundo zagueiro contratado pela equipe em 2018.

Até então, o único reforço para o setor havia sido Walisson Maia, que não agradou e não conseguiu se firmar entre os titulares. Vale destacar também que o Rubro-Negro perdeu Wallace, titular absoluto, ainda em janeiro.

Durante a apresentação na Toca do Leão, Aderllan evitou se colocar como ‘salvador da pátria’ e lembrou que todo o time deve colaborar para ajudar o sistema defensivo.

“Não é só a zaga. Acompanho, vi os jogos. Quando a bola entra ali, tem uma sucessão de erros. E isso, na maioria das vezes, estoura atrás”, alertou o defensor.

Apesar do discurso do zagueiro estar correto, a justificativa não apaga os erros individuais cometidos pelos defensores rubro-negros ao longo da temporada. Na última rodada, contra o América-MG, o destaque negativo foi Kanu, mas em outras ocasiões também já foram Bruno Bispo, Walisson Maia e Ramon.

Os números deixam claro a urgência em reforçar a zaga. Já são 34 gols sofridos nos 29 jogos disputados em 2018. Em apenas oito oportunidades a equipe não foi vazada.

No Brasileirão, o Rubro-Negro já ostenta a segunda pior defesa, ao lado da Chapecoense, com seis gols sofridos nas três primeiras rodadas. Média – seguida à risca, diga-se de passagem – de dois gols por jogo.

