Dakson será apresentado nesta segunda após treino

Depois de ser aprovado nos exames médicos, o meia Dakson, 27 anos, será apresentado no Vitória após o treinamento desta segunda-feira, 2, na Toca do Leão. Em breve o jogador estará apto para atuar com a camisa rubro-negra.

De acordo com nota divulgada no site do Leão, " toda documentação já foi encaminhada à CBF para que o jogador possa ter condições de estrear". Dakson assinou até o final do ano.Em 2014, ele jogou no Vasco, onde ajudou o time carioca ao acesso à Série A.

