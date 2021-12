Dakson realiza exames para assinar contrato com o Vitória

O meia Dakson desembarcou em Salvador nesta quinta-feira, 26, e seguiu para a Toca do Leão para realizar exames médicos. O mais novo reforço do Vitória assinará contrato até o final do ano.

Dakson jogou no Vasco por três temporadas consecutivas , de 2012 a 2014, onde ajudou o time carioca a subir para a 1ª divisão no ano passado. Com a camisa do time cruz maltino, ele entrou em campo em 22 partidas e marcou quatro gols, na Série B.

