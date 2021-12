Dagol em busca de protagonismo no Vitória

Contratado com festa no decorrer da temporada, Dagoberto vem assumindo papel importante no time titular do Vitória. Único pentacampeão brasileiro em atividade, o atacante, antes conhecido por sua velocidade, passa a participar cada vez mais da armação das jogadas no ataque rubro-negro, servindo os velozes Marinho e Kieza.

"Acho que você tem que ser inteligente dentro do campo. Entender as linhas, compreender que tem o Marinho, que é um cara muito agudo. Muitas vezes tem que recompor espaços e procurar passes para esses atletas, mas nunca vou fugir de minha característica, que é de atacante de ponta", comentou o rubro-negro.

Mesmo atuando um pouco mais recuado do que no início da carreira, 'Dagol', como ficou conhecido em fase de artilheiro no São Paulo, afirmou estar confortável na equipe do técnico Vágner Mancini. "É tranquilo jogar no esquema que ele implanta. Pelo fato de termos Kieza, um atacante nato, temos que alimentar ele, função que passa muito por mim e os meias".

Já em condições físicas mais próximas do ideal, o atacante foi escalado como titular nas duas últimas partidas do Leão, primeiro time nordestino no currículo do paranaense.

Com passagens por Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Vasco, Dagoberto tem apreciado viver em Salvador.

"Muito gostoso. Uma cidade que conhecia de passar férias e vir para jogar contra. Então, fica fácil de entender a cidade. Salvador é onde todos querem estar, a gente está trabalhando, mas todo mundo quer estar de férias aqui. A família está bem adaptada, os filhos também", garantiu.

Apenas com sete partidas em 2016, Dagoberto ainda vive a expectativa do primeiro gol com a camisa rubro-negra. A próxima chance será no domingo, 12, contra o lanterna Botafogo. "É um jogo que nos coloca numa posição boa em caso de vitória lá. Independe de quem vá fazer os gols, mas sair com três pontos vai nos ajudar muito nesse campeonato", comentou. A bola vai rolar em Volta Redonda, às 11h.

Flávio segue titular

Apesar da volta do meia Tiago Real, recuperado de lesão, o volante Flávio seguiu como titular no coletivo comandado por Mancini nesta quinta-feira, 9, no Barradão. Para o duelo com o Bota, volta o lateral esquerdo Diego Renan, após cumprir suspensão, no lugar de Euller.

adblock ativo