Dagoberto lidera o Vitória de cara nova contra o Flamengo

Insatisfeito com a instabilidade que o time tem apresentado no Campeonato Brasileiro, o treinador Vagner Mancini resolveu mudar a cara do Leão para o jogo desta quinta-feira, 2, às 21h, contra o Flamengo, em Volta Redonda (RJ), pela quinta rodada.

Dentre as novidades, destaque para meia-atacante Dagoberto, que foi contratado em 9 de março, mas que, nesta quinta, fará somente a sua segunda partida como titular do Vitória, sendo que a primeira foi no triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico-RR, pela Copa do Brasil, em que o Vitória mandou a campo um time misto. Mancini utilizou a partida para dar ritmo de jogo a alguns atletas que vinham com problemas físicos, como Norberto e Dagoberto.

Agora, é diferente. O experiente atacante, cinco vezes campeão da Série A (número só igualado pelos já aposentados Andrade e Zinho), conquista, de fato, a titularidade. Algo que vinha se aproximando nos últimos jogos. Na terceira e quarta rodada, Dagol já havia atuado em todo o segundo tempo. Nesta quinta, ganha a vaga de David.

Há seis dias, Mancini já havia declarado: "Dagoberto é um jogador especial, diferenciado. Porém, precisamos de muito cuidado com ele, que chegou a ficar oito meses sem atuar [entre agosto de 2015, quando defendia o Vasco, e abril deste ano, já pelo Vitória]. Estamos com um trabalho de fazê-lo ingressar no time gradativamente".

Novidades

No ataque, mais mudanças: Vander, titular durante todo o ano, deve dar lugar a Alípio. "Eu ainda estou em dúvida, mas, por questões técnicas e táticas, esta é uma alteração possível", comentou Mancini.

Domingo passado, na Fonte Nova, contra o Atlético-MG, David e Vander foram vaiados pela torcida e substituídos quanto o Vitória perdia por 1 a 0. Sem eles, o Leão chegou ao empate. Para completar, no meio de campo, o volante Flávio ganha a vaga do armador Leandro Domingues. Na lateral direita, Norberto pode reaver a posição de Maicon Silva.

A verdade é que as alterações são consequência de o Vitória ainda não ter deslanchado no campeonato. Quem tem salvado a equipe é o centroavante Kieza, autor de quatro dos seis gols rubro-negros na Série A. Na questão defensiva, o Vitória iniciou esta quinta rodada como o time mais vazado da competição empatado com Atlético-PR e Cruzeiro. São oito gols sofridos.

Vagner Mancini, porém, defende a equipe e aposta na evolução. "Já vejo um crescimento. O que ocorreu de errado foi o 4 a 1 sofrido na estreia para o Santa Cruz. Aquele foi um ponto fora da curva. Depois, o time não perdeu mais, sofreu poucos gols e encarou os adversários de igual para igual (3 a 2 no Corinthians, no Barradão, 1 a 1 com o América-MG, em Belo Horizonte, e 1 a 1 com o Atlético-MG na Fonte Nova). Tivemos reações maravilhosas contra Corinthians (terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 1) e Atlético-MG, clubes que há um mês estavam na disputa da Libertadores. Então, é preciso dar moral a nossos atletas".

Postura ofensiva

O adversário desta quinta parece ser o alvo perfeito para o Vitória vencer a sua primeira partida fora de casa neste Brasileirão. Por si só, bater o clube de maior torcida do país já seria empolgante. Além disso, o Flamengo ainda está fragilizado e tenta se reerguer de uma crise neste primeiro semestre.

No Campeonato Carioca, terminou apenas na quarta posição. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fortaleza, da Série C nacional. No Brasileirão, até vem de um triunfo por 2 a 1 como visitante contra a Ponte Preta. Porém, na última vez que atuou em casa, sob pressão da torcida, ficou no 2 a 2 com a Chapecoense.

O técnico do Vitória, Vagner Mancini, comenta: "Normalmente quando você enfrenta um time que massa que vem sob pressão, a nossa forma de atuar se altera. É o que deve ocorrer amanhã (quinta-feira). Pode haver dois caminhos para o Flamengo: Uma é o da raça e superação; o outro é o time se perder emocionalmente em campo. E, do outro lado, haverá o Vitória, que tem a necessidade de se manter brigando na parte de cima da tabela. Sera um jogo dificílimo, mas em que nosso time estará pronto para explorar a pressão que o Flamengo deve sofrer".

Há três semanas, o Fla ainda viu o técnico Muricy Ramalho, com problemas cardíacos, pedir desligamento do clube. Desde então, o time vem sendo treinado por Zé Ricardo, técnico do sub-20.

Dentro de campo, mais problemas. São dois desfalques: o goleiro Paulo Victor, lesionado, e o centroavante Guerrero, a serviço da seleção peruana.

Por isso, a ordem no Vitória é atacar. "Os próprios atletas me pediram para que nosso time tome uma postura de pressionar os adversários lá na frente, no campo de ataque. Vamos para ganhar o jogo, mesmo fora de casa".

