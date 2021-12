Dagoberto é suspenso por chamar CBF de 'vergonha'

O atacante Dagoberto foi punido nesta terça-feira, 16, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com uma partida de suspensão por ter declarado em entrevista para uma emissora de TV que "a CBF é uma vergonha". A suspensão será cumprida na próxima rodada, contra o Corinthians, segunda, 22, às 20h, no Itaquerão, em São Paulo [confira abaixo].

A declaração foi feita após a derrota do Leão para o Santos por 3 a 2 no Barradão, em Salvador, no dia 24 de julho, pela 16ª rodada do Brasileiro. Dagoberto se referia ao fato do árbitro Rodolpho Toski Marques não ter apitado antes da cobrança rapída de uma falta que originou um dos gols do Peixe.

