Dagoberto é relacionado, mas não sabe se inicia como titular

Um pentacampeão brasileiro é a última arma do Vitória para estrear em busca do título estadual deste ano. O paranaense Dagoberto, de 33 anos, foi relacionado para a partida desta quinta-feira, 21, contra a Juazeirense, no Barradão, e pode formar o trio ofensivo com Marinho e Kieza.

O currículo do atacante acumula belas passagens por Atlético-PR, São Paulo, Internacional e Cruzeiro. Dagoberto foi uma das três principais contratações do Leão para este início de temporada, ao lado de Kieza e Victor Ramos, que já estrearam.

"Dagoberto está entre os 23 jogadores que vão para a partida [relacionados], mas ainda não defini se ele entra jogando ou não", disso o técnico Vágner Mancini. Se o comandante preferir que o atacante comece no banco, Vander será o titular.

Para a partida, o rubro-negro pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para a decisão do Baianão. No jogo de ida, o Leão - que joga por dois resultados iguais por ter feito melhor campanha ao longo da competição - vencera o Cancão de Fogo por 3 a 2.

O volante Amaral não participou do rachão desta quarta, 20, no Manoel Barradas, mas Vágner Mancini garante a presença do jogador na partida. "Amaral deve entrar em campo. Tava um pouco sobrecarregado e fizemos uma atividade mais regenerativa com ele", explicou o técnico.

Recuperado de um hematoma no olho esquerdo, o zagueiro Ramon também está confirmado.

