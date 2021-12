Dagoberto é registrado no Vitória; Victor Ramos está perto

O Vitória amanhece a quarta-feira, 16, com boas notícias. O atacante Dagoberto, anunciado há uma semana, e o zagueiro Victor Ramos, há um mês, tiveram suas documentações registradas nesta terça, 15, na Federação Bahiana de Futebol (FBF) e devem ser regularizados para defender o clube. O registro ocorreu na véspera do prazo de inscrição para o Campeonato Baiano.

Por outro lado, o curto prazo traz preocupação quanto a Kieza. O Vitória precisa resolver ainda nesta quarta os detalhes finais da negociação com o São Paulo e uma séries de trâmites burocráticos se quiser contar com o centroavante no Baianão. A situação tem de ser definida em duas federações. Na paulista, é preciso dar entrada na rescisão com o São Paulo. Na baiana, registrar o vínculo com o Vitória e entregar o documento de transferência concedido pela entidade de São Paulo.

Esse processo tem de ser completado antes das 19h, quando se encerra o expediente da Federação Bahiana de Futebol (FBF). Mesmo que o faça, o Vitória segue ameaçado. Pelo regulamento, para disputar o Baianão o jogador precisa ser inscrito até esta quarta e ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) até sexta.

"Se a documentação estiver correta, enviamos para a CBF protocolar. Então, para o jogador aparecer no boletim e estar apto a jogar depende de uma 'fila' que ocorre na Confederação. Transferências de todos os estados são enviadas para lá e protocoladas por ordem de chegada. Por isso, não é possível garantir que um nome inscrito amanhã (quarta-feira) e só enviado quinta pela manhã apareça no BID até sexta", explica Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana.

"O expediente da CBF também termina às 19h. Por isso, seria bom inscrever o jogador bem antes desse horário, para que tenhamos tempo hábil de protocolar a transferência ainda na quarta. Independentemente de qualquer coisa, creio que um jogador inscrito na FBF amanhã (quarta-feira) à noite apareça no BID até sexta. O número de transferências anda baixo nesta semana", emenda.

Já a situação de Victor Ramos foi solucionada graças ao parecer favorável que a Fifa enviou nesta terça à petição do Vitória, pedindo uma liberação especial para o zagueiro jogar. Era o documento que faltava para a inscrição de Ramos como jogador rubro-negro.

O Monterrey, clube mexicano que detém os direitos do atleta e o havia emprestado ao Palmeiras até dezembro de 2015, não pediu a reativação do registro de Ramos como seu jogador a tempo. Quando o fez, há cerca de um mês, para repassá-lo ao Vitória, a janela de transferência internacional no México estava fechada.

Dagoberto, por sua vez, faria exames médicos nesta terça e, depois, assinaria contrato. Como adiou sua chegada a Salvador para amanhã, preferiu assinar todos os documentos e já enviá-los ao Vitória. Via assessoria, o clube informou ter se certificado de que não há risco de Dagoberto apresentar algum problema médico que o impeça de jogar.

Guanambi

Para o duelo de ida das quartas de final do Baianão, sábado, 19, fora de casa, com o Flamengo de Guanambi, o Vitória deve ter o retorno do lateral Maicon Silva, que disputará posição com José Welison.

