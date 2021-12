Dagoberto busca recomeço após fechar com Vitória

Ele é o jogador em atividade mais vezes campeão brasileiro. E, ao lado dos já aposentados Zinho (ex-Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro) e Andrade (ex-Flamengo e Vasco), o maior vencedor da história do Brasileirão, com cinco títulos. Este é o cartão de visitas de Dagoberto, que se apresentou nesta quarta-feira, 9, como o novo reforço do Vitória. Ele vai assinar contrato até o fim da temporada.

Para o atacante, que completa 33 anos no dia 22 de março, o Rubro-Negro baiano será um recomeço. Dagoberto está há quase sete meses sem entrar em campo. Sua última partida foi em 15 de agosto, quando defendia o Vasco e levou 1 a 0 do Coritiba.

É um momento ruim para quem teve um belo início de carreira, quando foi um reserva em ascensão no Atlético-PR campeão da Série A de 2001. Nos anos seguintes, tornou-se destaque do time, com direito a uma série de golaços. Entre eles, no triunfo em 2003 por 2 a 1 sobre o seu agora arquirrival, quando recebeu a bola no campo defensivo, enfileirou o time do Bahia e acertou o canto do goleiro.

Em 2007, transferiu-se para o São Paulo, pelo qual foi protagonista na conquista de dois Brasileirões (2007/08). Contudo, a partir de 2011, quando foi para o Internacional, começou a ter carreira irregular devido a lesões. O mesmo se repetiu no Cruzeiro, onde obteve os títulos nacionais de 2013 e 2014, mas como reserva. A irregularidade levou o clube mineiro a emprestá-lo ao Vasco em março de 2015 pagando metade dos R$ 350 mil mensais que o jogador recebia.

A passagem pelo Rio de Janeiro foi repleta de lesões. Em 18 partidas pelo Vasco, só marcou um gol. Deixou o clube no fim de agosto, pedindo licença não remunerada e afirmando: "queria estar dentro de campo, mas, infelizmente, não estou conseguindo por causa de dores. Por respeito ao Vasco, abro mão dos meus vencimentos até que eu esteja novamente apto a jogar e contribuir da maneira que o clube merece". O contrato acabou em dezembro sem que Dagoberto estivesse 100% recuperado.

No fim do ano, ele fez um balanço da carreira e projetou o futuro. "Optei em ficar treinando forte para reequilibrar a musculatura e aperfeiçoar o condicionamento físico. Encaro o calendário brasileiro desde 2001. Todos sabem que, no Brasil, a maratona de jogos é alta e não é fácil encarar 15 temporadas seguidas. Sou muito competitivo e não estava me sentindo bem. Meu principal objetivo é voltar em plena forma".

Para começar a provar que está recuperado, Dagoberto terá de esperar. Como não joga há sete meses, está sem previsão de estreia pelo Vitória. A tendência é que só ocorra após algumas semanas.

Ba-Vi

Com os desfalques do goleiro Fernando Miguel e do volante Willian Farias, o técnico Vagner Mancini faz mistério sobre a escalação para o clássico de domingo. De certo, são os retornos do volante Amaral e do atacante Marinho. Ainda não regularizado, o zagueiro Victor Ramos segue como dúvida.

adblock ativo