Dagoberto assina com o Vitória até o final do ano

O Vitória oficializou no início da tarde desta quarta-feira, 9, a contratação do atacante Dagoberto. O aviso foi dado por meio de nota divulgada no site oficial do clube. O jogador, que ainda realizará exames médicos, assinará contrato até o final de 2016.

Sem defender um time há seis meses, Dagoberto chegou a Salvador na terça, 8, junto com seu empresário, Camargo Junior, para fechar sua vinda ao Leão.

Natural de Dois Vizinhos (PR), ele iniciou a carreira no PSTC-PR, mas logo foi incorporado à divisão de base do Atlético-PR, onde foi campeão brasileiro em 2001. Em 2003, fez parte do grupo campeão mundial sub-20 pela Seleção Brasileira, ao lado dos rubro-negros Adaílton e Dudu Cearense.

Depois disso, o atacante de 32 anos se transferiu para o São Paulo, em 2007, onde sagrou-se bicampeão nacional. Ele permaneceu até 2011 no tricolor paulista.

Dagoberto também passou pelo Internacional (2011/2012), onde viveu um desempenho cheio de altos e baixos, antes de assinar com o Cruzeiro, clube pelo qual conquistou o Brasileirão em 2013 e 2014.

Em nenhuma das temporadas Dagoberto foi titular. As circunstâncias levaram o time mineiro a emprestá-lo ao Vasco em 2015, pagando metade dos R$ 350 mil que o jogador recebia por mês. A passagem pelo Rio de Janeiro foi desastrosa. Lá, ele atuou em 18 jogos, 15 como titular, e marcou apenas um gol.

