Curinga do Vitória volta a treinar em 10 dias

Na última vez que Luiz Gustavo jogou, o Vitória ainda não sabia o que era entrar no G-4, o Vasco estava fora da zona de rebaixamento da Série A e o dólar ainda valia R$ 3,10. Após uma lesão muscular na coxa direita, no dia 22 de maio, na goleada por 4 a 1 diante do Bragantino, o versátil volante/zagueiro não conseguiu mais retornar aos gramados.

A princípio, sua recuperação duraria entre um e dois meses. Porém, quando parecia estar pronto para o retorno, em agosto, Luiz voltou a sentir a mesma lesão no seu primeiro treinamento. Com apenas três jogos na Série B, o atleta faz falta dentro de campo, mas costuma apoiar os colegas nos jogos em casa. Na última partida, contra o Mogi Mirim, o atleta que pertence ao Palmeiras marcou presença e ouviu o apoio da torcida.

"É triste, pois é uma situação que não posso controlar. Perdi praticamente todos os jogos da competição mais importante para o Vitória no ano. O bom é que o torcedor sabe do meu esforço e sempre pergunta quando eu volto. Eu, sinceramente, não sei", disse o atleta Luiz Gustavo.

Segundo o médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama, não falta muito para Luiz retornar aos treinos. "Fizemos um exame de ressonância e vimos uma evolução no quadro. Creio que em 10 dias o atleta será entregue para a recuperação física. Ele já estava fazendo trabalhos específicos e não creio que vá demorar muito para jogar", previu.

Para Luiz Gustavo, que há três anos defende o Vitória, é um alento para, quem sabe, ficar mais tempo por aqui. "Queria continuar, mas é difícil falar em permanência se joguei tão pouco este ano. Meu desejo imediato é voltar e contribuir enquanto estiver aqui. Depois vejo isto", completa.

Dúvidas

Nesta terça-feira, 22, o Leão voltou a treinar em dois turnos. No período da tarde, o técnico Vagner Mancini comandou os trabalhos sem a presença do zagueiro Mattis, tampouco do lateral Diogo Mateus. Ambos correram em volta do campo e ainda são dúvidas para o jogo de sábado, contra o Paysandu.

Rhayner também não treinou, mas não preocupa. O time escalado foi Gatito; Diego Renan; Ramon, Kanu e Euller; Amaral, Flávio, Pedro Ken e Escudero; David e Elton.

