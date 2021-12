Especulado como possível contratação para o Vitória, o atacante Marinho, de 25 anos - atualmente no Cruzeiro -, ainda não tem oficialmente uma definição sobre seu destino. O supervisor de futebol da Raposa, Guilherme Mendes, disse, na tarde desta segunda-feira, 18, que "o clube não recebeu nenhuma proposta direta e que há interesse que ele fique no clube".

Porém, o empresário do atacante, Jorge Machado, comentou com a reportagem de A TARDE que o jogador foi sondado e que já houve conversas entre as partes, mas que ainda não houve acordo. O jogador de 1,68m não foi muito utilizado pelo Cruzeiro na temporada passada, fazendo apenas 12 jogos com um gol marcado no período.

Figura

O atacante ficou nacionalmente conhecido após uma entrevista enquanto ainda atuava pelo Ceará em 2015. Na oportunidade, ele se mostrou surpreso com a sua suspensão automática, após ter tomado o terceiro cartão amarelo, durante a comemoração de um dos gols que marcou em duelo contra o Santa Cruz, no Castelão, ainda pela Série B.

O atleta vinha dando normalmente os esclarecimentos sobre a partida para a imprensa, quando perplexo deu uma breve declaração que rendeu memes e vídeos na internet.

Thiago Conceição* Cruzeiro não confirma vinda de Marinho para o Vitória

*colaborou Juliana Lisboa

