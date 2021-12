Crise derruba diretor de futebol do Vitória

A crise do Vitória ganhou mais um forte capítulo. Pressionado por opositorres e até mesmo por um grupo de mais de 40 dos 200 conselheiros, o presidente Ivã de Almeida viu ruir na quarta-feira, 31, boa parte da base de sua equipe administrativa, com a demissão do diretor Sinval Vieira (ainda não confirmada oficialmente pelo clube), além da saída do diretor jurídico Augusto Vasconcelos.

Segundo apurou a reportagem, Sinval se desligou do Vitória na noite de quarta, em reunião com Ivã de Almeida. Teria sido acordado no encontro que o anúncio oficial de sua saída seria feito por meio de nota, a ser publicada na manhã desta quinta, 1º. Sinval Vieira foi um dos principais cabos eleitorais da chapa ‘Vitória do Torcedor’, mas após uma política confusa de contratações, tem sido criticado por torcida e imprensa.

A reportagem apurou também que a saída de Sinval abre espaço para mais uma mudança importante no departamento de futebol, com o atual técnico e gerente, Petkovic, assumindo unicamente as funções do ex-diretor. Ele seguiria acumulando os cargos até que o clube encontre um novo treinador.

Em entrevista ao site Bahia Notícias, as informações da demissão de Sinval e da promoção de Petkovic foram confirmadas pelo diretor de planejamento Leonardo Amoedo.

Augusto Vasconcelos deixou a diretoria jurídica alegando “motivos profissionais”. Ele disse que continuaria prestando consultoria para o clube, sem remuneração, sempre que necessário e garantiu que continuará como integrante do Conselho. O ex-diretor ficou no cargo por seis meses, desde que a nova diretoria assumiu o clube, em dezembro. Augusto Vasconcelos é presidente do sindicato dos bancários, professor e advogado, e fala-se nos bastidores que almeja carreira política.

>>Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A TARDE desta quinta-feira, 1º, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo